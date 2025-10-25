Atalanta coi soliti noti. Juric non fa turnover. Krstovic, altra chance

L’Atalanta spera di ritrovare lontano da Bergamo il successo che manca dal 20 settembre, in casa del Torino. Dopo un filotto di quattro gare casalinghe tra serie A e Champions, la Dea torna a viaggiare, con il trasferimento breve a Cremona, per un derby (ore 20.45) che sarà tinto solo del grigiorosso locale: terza e ultima trasferta vietata ai tifosi bergamaschi dopo gli incidenti del 30 agosto nell’autogrill di Somaglia Lodigiana, contro i supporters rivali del Como.

Terza partita in sei giorni per i nerazzurri, parte di un filotto di quattro gare in nove giorni: martedì a Bergamo arriverà il Milan. Niente turnover in vista dei rossoneri, anche per Ivan Juric vale la regola che si guarda solo alla partita da giocare, non alla successiva, schierando chi sta meglio. Per la prima volta il tecnico croato ha un’insolita abbondanza nelle scelte, in ogni reparto. Rispetto all’undici iniziale schierato mercoledì sera contro il coriaceo Slavia Praga ci sarà qualche ritocco fisiologico, per far rifiatare alcuni titolari che hanno speso di più, come i veterani Zappacosta e forse De Roon, e per sfruttare le forze fresche a disposizione. Come Mario Pasalic, rimasto a riposo contro i cechi, o Lazar Samardzic, entrato solo nei minuti finali. Nelle corsie Bellanova e Zalewski dovrebbero rilevare Zappacosta e Bernasconi, dietro possibile spazio per Ahanor al posto di Djimsiti.

Sarà un’Atalanta a trazione offensiva, che punterà su un tridente con De Ketelaere, reduce da una grande prestazione contro lo Slavia, e una prima punta di ruolo. Krstovic dovrebbe partire da titolare per lasciare spazio a Scamacca nella ripresa, e un terzo attaccante da scegliere nel ballottaggio tra Lookman, in crescita nelle ultime uscite, e l’effervescente Sulemana. L’alternativa sono le due punte De Ketelaere e Krstovic con alle spalle il fantasista Samardzic per avere anche tiro da fuori. Nerazzurri in cerca del gol che sta mancando da 264 minuti: appena tre reti nelle ultime tre gare (l’ultimo quello di Samardzic nei primi minuti contro il Como), appena sei gol nelle ultime cinque gare complessive tra campionato e Champions. "Abbiamo sempre la sensazione che la squadra c’è, gioca e fa tanto. Dobbiamo alzare il numero dei gol se vogliamo fare più punti", ha spiegato mercoledì notte Juric. Peraltro, in trasferta, in campionato l’Atalanta ha segnato finora cinque reti in tre gare, non soffrendo del mal di gol che la sta bloccando sul terreno amico.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Krstovic, Lookman. All. Juric.