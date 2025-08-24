Atalanta, comincia l’era Juric. C’è Scamacca per abbattere il Pisa

La prima notte della nuova Atalanta di Ivan Juric sarà tutta nerazzurra, contro il neopromosso Pisa. Serata speciale stasera allo Stadium di Bergamo (ore 20.45) per il tecnico croato, alla 250esima panchina in serie A, alla vigilia dei suoi primi ciquant’ anni, nella notte in cui la Dea, dopo nove anni, cambia nocchiero passando da Gasperini al suo ex allievo, che vuole subito tre punti, contro una neopromossa, per partire con il piede giusto.

Atalanta che torna a debuttare in casa dopo sette anni (negli anni scorsi le prime giornate erano sempre in trasferta per via dei lavori estivi di restyling dello stadio): l’ultima volta era successoo nell’agosto 2018, con un rotondo successo per 5-1 contro il Frosinone, altra neopromossa. "Voglio una squadra che giochi libera di testa", ha spiegato alla vigilia Juric, dichiarandosi soddisfatto delle sei settimane di lavoro estivo. Dea che dopo 14 mesi ritrova Gianluca Scamacca da potenziale titolare (" Siamo soddisfatti di come sta, ha lavorato benissimo in questi quaranta giorni, è stato spettacolare come voglia di esserci: io lo considero pronto, anche se non è al 100%") e , al netto dell’ indisponibilità di Lookman, ha abbondanza in ogni reparto dopo gli innesti di Nicola Zalewski a sinistra e Nikola Krstovic davanti.

Si ripartirà dalla vecchia formazione dello scorso anno, con Carnesecchi tra i pali, in difesa Djimsiti, Hien e uno tra Kossounou e il ritrovato Scalvini, sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta, in mediana la solita tenaglia formata da De Roon e Ederson, che ha smaltito i fastidi al ginocchio della scorsa settimana, e uno tra Pasalic e Samardzic da trequartista dietro a De Ketelaere e Scamacca. Di fatto sarebbe la stessa formazione della scorsa stagione, con Scamacca al posto di Retegui. Ma Juric vuole coinvolgere fin da subito i nuovi acquisti. "Krstovic e Zalewski sono arrivati in settimana ma sono già pronti. Come Kamaldeen Sulemana, sono giovani, freschi e con un margine di crescita enorme", ha sottolineato il quasi 50enne ("Manca ancora un giorno") tecnico croato.

Fiducioso sul nuovo ciclo che sta per aprire: "L’Atalanta dev’essere umile, lavorare forte e in silenzio. Sono curioso di iniziare e vedere i ragazzi come si comporteranno, abbiamo tanti ragazzi giovani con tanta voglia di fare, abbiamo delle sensazioni positive. In questi quaranta giorni di lavoro ho visto grande partecipazione, grande voglia di crescere e imparare". Attenzione al neopromosso Pisa dell’ex Cuadrado, formazione rimodellata dalla mano di Alberto Gilardino, allenato da Juric negli anni al Genoa. quando era il vice di Gasperini. "Sappiamo che è una partita difficile, come tutte in serie A. Gilardino mette bene la squadra in campo, e’ difficile giocarci contro. Chiude gli spazi, ma non rinuncia a giocare. Il Pisa è una squadra che sa difendere e anche propositiva, con una bella mentalità vincente".

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Juric