Atalanta - Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic

Bergamo, 4 ottobre 2025 - Tanta intensità e ritmo alto nei primi venti minuti, con più occasioni da gol rispetto ai restanti settanta. L’Atalanta passa in vantaggio con Samardzic, bravo a chiudere uno scambio nello stretto con Ederson. Ma il Como — guidato in panchina dal vice Dani Guindos, vista la squalifica di Fabregas — risponde con un episodio fortunoso: un cross di Perrone si trasforma in un pallonetto che sorprende Carnesecchi. Da lì in poi, la gara si spegne. Nella ripresa i tanti cambi non incidono e le squadre faticano a rendersi pericolose. Finisce in parità: l’Atalanta sale a quota 10 punti, il Como resta a una sola lunghezza di distanza.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Lookman.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Baturina; Douvikas.

Primo tempo

Brivido immediato per l'Atalanta: al 2', Ederson perde un pallone sanguinoso al limite dell’area, ma il destro a colpo sicuro di Douvikas viene murato da un intervento provvidenziale di Hien. Pochi minuti più tardi, i nerazzurri reagiscono e ne approfittano: uno scambio al limite tra lo stesso Ederson e Samardzic libera il serbo al tiro, che insacca alle spalle di Butez per il vantaggio atalantino. Al 12', un tiro al volo di un onnipresente Ederson impegna il portiere francese del Como, che respinge la conclusione con i pugni. L’Atalanta continua a martellare la difesa ospite: al 15’, splendida azione corale della squadra di Juric, impreziosita da un raffinato tacco di Pasalic per Sulemana, il cui tiro viene respinto sulla linea da un intervento miracoloso di Perrone. I ritmi restano altissimi al Gewiss Stadium: il Como riparte in velocità e va vicino al pari con Da Cunha, ma Carnesecchi è reattivo e salva i suoi.

Con tutte queste occasioni, il gol non poteva tardare ad arrivare — anche se nel modo più imprevedibile possibile: Perrone strappa il pallone a Pasalic e crossa di esterno, ma il suo tentativo si trasforma in un tiro beffardo che colpisce il palo e si infila in rete, regalando al Como il pareggio. Al 28', Lookman ha un'ottima chance per riportare i suoi in vantaggio, ma il suo tiro a giro finisce a lato, a pochi centimetri dal palo. Dopo una prima mezz’ora ad altissima intensità, il ritmo della partita comincia a calare, con le squadre che tirano il fiato e abbassano i giri del motore. Con entrambe le formazioni più raccolte e meno propense a sbilanciarsi, le occasioni diminuiscono sensibilmente: il primo tempo si chiude in parità sull’1-1.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, il Como sostituisce il fronte d'attacco: entra Morata al posto di Douvikas. L'inizio di questa seconda frazione continua sulla falsariga del finale di primo tempo, con poche palle-gol degne di nota da entrambe le parti. Al 60' Juric prova a cambiare le carte in tavola, inserendo Brescianini al posto dell'autore del gol Samardzic. L'ex Frosinone prova a rendersi immediatamente pericoloso: con una progressione entra in area, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo. Tocca anche a Dani Guindos mescolare le carte: doppio cambio al 70’, con Valle e Caqueret che prendono il posto di Vojvoda e Baturina. Al 72’, Da Cunha riceve da Paz e prova la conclusione dalla distanza, ma il tiro è centrale e Carnesecchi blocca senza difficoltà. Juric vuole sfruttare tutto il potenziale offensivo a sua disposizione: al 75' entrano Maldini e Krstovic al posto di Sulemana e Lookman. Il figlio di Paolo prova a sfruttare una punizione, ma la sua conclusione termina a lato, senza impensierire troppo Butez. Negli ultimi minuti, l'Atalanta prova a sbilanciarsi di più, ma non basta. A Bergamo finisce 1-1.