Atalanta-Como, sfida lombarda dal sapore europeo

Bergamo, 3 ottobre 2025 – Ultima fatica prima della sosta per le nazionali per l’Atalanta che domani sera alle 20.45 alla New Balance Arena riceve il Como in un derby regionale sempre molto sentito (la trasferta sarà vietata ai tifosi lariani dopo gli scontri con gli atalantini del 30 agosto nella stazione di servizio di Somaglia sulla A1).

Dea in striscia positiva in campionato, ancora imbattuta dopo cinque giornate con tre vinte e due pareggiate, che vuole sfruttare il fattore campo per restare nelle zone alte della classifica. Bergamaschi a nove punti, lariani a otto: sarà già uno scontro diretto per la corsa europea.

Nerazzurri in piena emergenza, senza Kolasinac (oltre a Bakker che tornerà a gennaio), senza Scalvini e forse Hien dietro, senza Bellanova e Zalewski sulle corsie, senza De Ketelaere e Scamacca davanti, oltre all’assenza del capitano De Roon a centrocampo, squalificato dopo il rosso contro la Juventus.

“Siamo in pochi dietro, ma troveremo delle soluzioni, anche la difesa a quattro potrebbe essere una soluzione. Utilizzare il 19enne Obric? Più avanti avrà spazio, ma non è ancora pronto. De Roon squalificato? Abbiamo un buon numero di centrocampisti per sostituirlo, sono tutti ottimi giocatori, anche se sappiamo quanto sia importante per noi Marten, come e’ in grado lui di interpretare il gioco, di sentirlo”, ha spiegato il tecnico nerazzurro Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia.

Sottolineando l’importanza di questa sfida casalinga contro il Como per completare un ciclo perfetto in campionato. “Vogliamo completare bene questo ciclo, sarebbe fantastico riuscirci. Il Como è una squadra che ha le idee chiare su come giocare e hanno la possibilità economica di prendere i giocatori giusti per le loro idee, sarà una partita difficilissima perché loro hanno avuto una settimana intera per prepararla”.

Atalanta che avrà una formazione quasi obbligata con Carnesecchi in porta, difesa con Dijmsiti e il 17enne Ahanor da completare con il rientrante Hien oppure con una linea a quattro abbassando Zappacosta e il cremasco Bernasconi, che giocherà la sua prima partita da titolare in serie A dopo la manciata di minuti contro il Lecce nel finale di gara. Centrocampo con Ederson e Pasalic e Musah che potrebbe scalare dietro, il trequartista sarà Samardzic e le punte Krstovic e uno tra Lookman e Sulemana.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All: Juric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas. All; Fabregas.

Dove vederla: diretta sabato dalle 20.30 su DAZN e Sky