L’Atalanta perde anche Cuadrado: stagione finita per una lesione muscolare alla coscia

Bergamo, 8 maggio 2025 – È finita anticipatamente la stagione di Juan Cuadrado. E forse anche la sua avventura con l’Atalanta e la sua lunga esperienza italiana che lo ha portato a vestire le maglie di Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter.

Il 37enne laterale colombiano, uscito zoppicante domenica a Monza, sottoposto a una serie di approfondimenti diagnostici, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Infortunio da circa un mese di stop.

L’esterno sudamericano classe 1988 salterà dunque le ultime tre giornate di campionato. Cuadrado ha chiuso la sua annata atalantina con 31 presenze e 4 assist, senza mai segnare, giocando appena 1154 minuti, l’equivalente di una dozzina di partite intere. Arrivato da svincolato, a parametro zero, ad agosto, il colombiano, pur non giocando quasi mai titolare, ha dato un suo contributo di esperienza e qualità da ‘guastatore offensivo’ in alcune gare europee e in qualche sfida di alto livello come quella vinta a marzo in casa della Juventus. Difficile che Cuadrado rimanga a Bergamo (dipenderà anche dalla permanenza di Gasperini sulla panchina nerazzurra) o nel calcio italiano: la sua carriera a 37 anni potrebbe proseguire in Arabia o in un campionato americano.