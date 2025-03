Atalanta, Daniel Maldini si ferma per il mal di schiena. Hien dovrebbe giocare contro la Juventus

Bergamo – Nuovo allarme in casa Atalanta. Daniel Maldini, il rinforzo del mercato invernale, oggi si è fermato per un’acuta lombalgia. Infiammazione dolorosa che mette a rischio la convocazione dell’attaccante milanese per la trasferta di domenica sera a Torino contro la Juventus. Si deciderà domani dopo la seduta di rifinitura se l’ex rossonero potrà partecipare o no alla trasferta piemontese.

Primo mese bergamasco tutto in salita per Maldini, bloccato tre giorni dopo il suo arrivo in nerazzurro da una lesione muscolare all’adduttore che lo ha costretto a tre settimane di stop, e ora alle prese con il mal di schiena. All’Allianz Stadium quasi certamente ci sarà però Isak Hien, che oggi ha svolto una parte della seduta di allenamento con il gruppo.

Il 26enne difensore centrale scandinavo, fermo dallo scorso 17 febbraio per una lesione muscolare all’adduttore lungo, rimediata alla vigilia della gara di ritorno contro il Bruges, potrebbe anche rientrare tra gli undici titolari schierati da Gasperini. Anche nel suo caso decisivo sarà l’esito della seduta di rifinitura di domani pomeriggio al centro sportivo di Zingonia.