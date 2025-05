Atalanta: De Ketelaere torna al gol e rilancia la corsa Champions

Riecco Re Charles. L’Atalanta, nella facile vittoria di Monza, ha ritrovato De Ketelaere (nella foto), riemerso da un’astinenza realizzativa che si protraeva da 136 giorni, dal 22 dicembre. Quattro mesi e mezzo senza segnare, con un solo assist e poche prestazioni positive. Il 24enne attaccante fiammingo ha pagato un evidente calo fisico invernale, perdendo energia, fiducia e grinta. E infatti Gasperini, tra marzo e aprile, lo aveva spesso fatto partire dalla panchina. Il tecnico di Grugliasco, che conosce bene il ragazzo avendolo rivitalizzato dopo la negativa esperienza al Milan, lo ha tenuto da parte senza mettergli pressioni, rilanciandolo da titolare nella domenica giusta. CDK ha colto al meglio l’occasione: due gol, uno di pregevole qualità, l’altro di opportunismo e posizionamento, per scacciare i fantasmi di quattro mesi a secco. "Era un po’ di tempo che non facevo la differenza, dovevo dimostrare qualcosa", ha spiegato il belga dopo la gara di Monza, tornando finalmente a sorridere, anche per la Champions a portata di mano.

Sette gol in campionato, con sei assist, in trentatré presenze: numeri alla mano il bilancio individuale di CDK è positivo, dopo un girone di andata strepitoso. Il gioiello di Bruges in stagione viaggia a 13 gol e 11 assist: lo scorso anno aveva chiuso con 14 gol, ma con tre gare a disposizione può eguagliare il record realizzativo del 2023-24. E adesso il numero 17 belga può essere l’arma in più della Dea, in questo finale in cui basteranno tre punti per blindare il posto Champions, cercando anche di chiudere al terzo posto. "Nel girone di andata i nostri attaccanti sono stati straordinari, ma non potevano continuare su quei ritmi. De Ketelaere è partito fortissimo a Monza, ha fatto molto bene", lo ha elogiato Gasperini che lunedì contro la Roma potrebbe confermarlo titolare nel tridente con Lookman e Retegui. Una squadra in forma, merito anche di Domenico Borelli, eletto dai colleghi miglior preparatore atletico della Serie A 2023/2024. Borrelli ha ricevuto il Cronometro d’oro, e anche un premio speciale per essere stato il preparatore che ha collaborato per portare l’Atalanta a trionfare in Europa League.

Fab.Car.