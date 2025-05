Atalanta, De Roon: “Chiederò a Gasperini di rimanere, con lui sempre risultati”

Bergamo, 13 maggio 2025 – Di nuovo in Champions, per la quinta volta dal 2019. Marten De Roon, con Toloi, Djimsiti e Pasalic, ha vissuto tutte le cinque qualificazioni alla Champions dell’Atalanta, le ultime due indossando la fascia di capitano.

Il capitano

“E questa volta mi sono davvero emozionato. Non è scontato che l'Atalanta per la quinta volta in sette anni vada in Champions, è stato un anno straordinario: per un momento ho sognato anche lo scudetto ma arrivare davanti a società come Juve, Fiorentina, Milan, Roma e Lazio confermando il terzo posto con due giornate di anticipo vuol dire che abbiamo fatto le cose molto bene e sono orgoglioso di questa squadra", ha spiegato il capitano nerazzurro.

Il 34enne mediano olandese di nascita ma ormai bergamasco di adozione ha poi rimarcato: “È un risultato straordinario e meritato: abbiamo sognato di giocare per qualcosa di più importante, ma non ci siamo riusciti. Scudetto il prossimo anno? Speriamo di poterci giocare obiettivi come questo. Partiamo con i piedi per terra, per i 40 punti, poi vediamo. Questa mentalità e questa forza ci daranno sempre la possibilità di giocare sempre per obiettivi più importanti”.

Chiosa inevitabile sul futuro ancora incerto di Gian Piero Gasperini: “Se hai un allenatore che ti porta cinque volte in Champions negli ultimi sette anni... Io chiederò al mister di rimanere, perché conta il risultato e questo il mister lo porta sempre: lui è fantastico nella tattica e riesce sempre a motivare la squadra. Io ormai lo conosco bene e spero che rimanga. Alla fine, però, è una scelta sua”, ha chiosato De Roon.