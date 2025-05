Atalanta e Gasperini: nuovo incontro per il rinnovo del contratto

Segnali di avvicinamento tra Gasperini e l’Atalanta: entro la fine della settimana ci sarà un nuovo incontro tra i Percassi e i Gasperini, dopo il primo, interlocutorio, di giovedì scorso. Ma le premesse sembrano incoraggianti alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal tecnico a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino. "Il rinnovo non è così determinante, io ho un contratto e anche l’anno scorso abbiamo firmato a campionato iniziato. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno mai problemi. Poi c’è il calcio e a differenza di altri anni credo sia più difficile ripetersi, non è così scontato farlo sempre e questo un po’ mi preoccupa. Il campionato è stato difficile. Appena sarà possibile vedremo di individuare il futuro della squadra perché l’Atalanta deve guardare ai bilanci, bisogna vedere quali e quante partenze ci saranno".

Parole che fanno ben sperare i tifosi nerazzurri.

La posizione dell’Atalanta resta quella di proseguire con il tecnico di Grugliasco ma senza andare a scadenza nel 2026, per questo sarebbe stato proposto un allungamento fino al 2027.

Intanto la dirigenza lavora sotto traccia per un altro rinnovo, sempre fino al 2027, per Mario Pasalic, in scadenza di contratto. Fabrizio Carcano