Atalanta e Gasperini più vicini: “Ho già il contratto per la prossima stagione”

Bergamo, 20 maggio 2025 – E ora l’Atalanta e Gasperini sembrano molto più vicini, pronti a scrivere insieme nuovi capitoli dell’avventura nerazzurra dopo le parole pronunciate lunedì sera dallo Gasperini a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino.

Gasperini valuta il rinnovo con l'Atalanta fino al 2027

“Il rinnovo non è così determinante, io ho un contratto e anche l'anno scorso abbiamo firmato a campionato iniziato. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno mai problemi”.

Parole che fanno ben sperare i tifosi atalantini ma anche i giocatori sulla possibilità concreta di rivedere il tecnico di Grugliasco sulla panchina nerazzurra anche la prossima stagione: sarebbe la decima consecutiva, eguagliando il record di Trapattoni sulla panchina juventina dal 1975 al 1985.

I timori

Il tecnico torinese ieri sera ha spiegato quali sono le sue perplessità: “A differenza di altri anni credo sia più difficile ripetersi, non è così scontato farlo sempre e questo un po’ mi preoccupa. Il campionato è stato difficile, anche Napoli e Inter stanno pareggiando in partite decisive, significa che c’è equilibrio.

Penso più ai punti fatti che a quelli persi. Appena sarà possibile vedremo di individuare il futuro della squadra perché l'Atalanta deve guardare ai bilanci, bisogna vedere quali e quante partenze ci saranno”.

Ultima fatica

Possibile che già oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista dell’ultima gara casalinga contro il Parma domenica sera, ci possa essere un nuovo incontro tra i Percassi e Gasp, dopo il primo, interlocutorio, di giovedì scorso.

La società intende andare avanti con l’allenatore torinese ma senza andare a scadenza nel 2026, per questo avrebbe proposto un allungamento fino al 2027, dimostrando di voler andare avanti insieme. La tifoseria atalantina è alla finestra e spera nella fumata bianca: la piazza vuole che Gasp resti e lo dimostra continuando a omaggiarlo, con statue, sculture o targhe.

Il tributo

L’ultima è stata esposta nel piazzale dietro lo stadio, su cui affaccia la Curva Nord, con la scritta: “Se un giorno racconteranno di noi, che si dica che abbiamo camminato tra i giganti e vissuto nell’era di Gasperini”. E sui social continua la mobilitazione pro Gasp nei gruppi dei tifosi atalantini.