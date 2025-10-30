Atalanta, la Dea delle occasioni sprecate. Ma adesso è tornato Ademola...

Bergamo, 30 ottobre – All’Atalanta manca solo “l’ultimo metro” per fare gol. La nuova frontiera degli analisti del calcio moderno ha creato la voce xG, “expected gol”, ovvero quelle chiare occasioni realizzative che per una serie di parametri tecnici inseriti in un apposito e sofisticato algoritmo dicono che quell’opportunità avrebbe dovuto trasformarsi in una rete.

Un’analisi che nella classifica del portale specializzato ‘Understat.com’, utilizzato appunto dagli analisti delle squadre, posiziona la Dea al terzo posto nella classifica virtuale della serie A italiana dietro all’Inter e al Milan.

Appena 13 gol realizzati dalla Dea in 9 giornate di serie A, con altrettanti punti in classifica, 13 appunto, nella realtà, ma secondo le statistiche di Understat i gol dei nerazzurri avrebbero dovuto essere 15,46 con gli XG, gli expected gol, che avrebbero portato altri 4,48 punti in più in classifica.

Ovviamente questo dato statistico va tarato sulla realtà del calcio, dove la componente umana dell’errore è la variabile ovvia di ogni giocata, ma conferma che l’Atalanta di Ivan Juric, afflitta da pareggite che sta diventando cronica (sette pareggi in nove giornate), produce davvero una quantità importante di occasioni da gol non concretizzate.

“Analizzando i nostri dati, il nostro volume di gioco, bastava avere più qualità in zona gol e potevamo avere anche otto punti in più”, aveva spiegato lunedì, alla vigilia del match contro il Milan, lo stesso tecnico Juric, basandosi probabilmente proprio su auesti dati. Che adesso, con un Lookman che ha ritrovato la strada del gol, potrebbero cambiare, in positivo, ovvero abbassando il quoziente degli ‘expected gol’ per passare dai gol attesi a quelli arrivati.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermiera nerazzurra. Allarme rientrato per Marten De Roon. Il capitano, uscito martedì sera nel match casalingo infrasettimanale contro il Milan dopo appena 19 minuti per un problema muscolare al flessore, non ha riportato nessuna lesione muscolare.

Il 34enne centrocampista olandese in mattinata è stato sottoposto ad approfondimenti strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione. Si tratta, dunque, solo di una contrattura per San Martino, che potrebbe essere tra i convocati per la trasferta di sabato a Udine. Il giocatore sia ieri che stamattina ha svolto terapie personalizzate, domani verrà rivalutato prima della seduta di rifinitura.