Atalanta, festa Champions col fantasma di Gasperini. Il tecnico: “Difficile ripetersi a questi livelli dopo 9 anni”

Bergamo – Dietro la squadra la forza della società. La quinta qualificazione in Champions dal 2019 dell’Atalanta è stata celebrata ieri notte dai tifosi nerazzurri con un’enorme striscione in Curva Nord, apparso mentre veniva scandito il coro per il presidente Antonio Percassi (e di riflesso per il figlio Luca che ricopre il ruolo di amministratore delegato), con scritto: ‘Una dirigenza solida, una squadra spettacolare. Forza Atalanta, continua a farci sognare’.

E l’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di continuare a far sognare il popolo atalantino. “A me non sembra ancora vero, è un sogno! Questo è un risultato raggiunto da giocatori straordinari e da un grande mister, che ci hanno regalato un’altra annata incredibile, emozionante”, ha spiegato domenica sera, parlando dal campo ai tifosi, il presidente Antonio Percassi. Già al lavoro per il 2025-26, per la sua 16esima annata al timone della Dea, riacquistata nel giugno 2010 dopo che era appena retrocessa in serie B. Da allora una promozione immediata, cinque anni di preparazione del nuovo ciclo con salvezze tranquille e dal 2017 in poi otto qualificazioni alle coppe europee.

Adesso la priorità è risolvere il nodo del tecnico Gian Piero Gasperini, anche ieri sera criptico: “Non è questione di rinnovo, per la prima volta dopo nove anni ritengo molto difficile ripetersi a questi livelli e che quello che ormai è ritenuto un risultato normale, ovvero raggiungere la Champions, sia veramente complicato e proprio su questo dovremo confrontarci”.

Sul punto ieri sera è intervenuto a Dazn proprio Luca Percassi, ricordando: “Da parte nostra, tutto ciò che potevamo fare l'abbiamo fatto, presentando al mister una proposta di rinnovo del contratto e più di questo noi non possiamo fare. In questi anni abbiamo vissuto insieme emozioni straordinarie grazie a tanti protagonisti, tra cui ovviamente Gian Piero Gasperini. Sappiamo bene quanto il mister sia importante per l’Atalanta, perciò quando arriverà il momento di concludere questa avventura, lo faremo certamente nel modo migliore possibile, perché è quello che lui merita”. L’Atalanta ha fatto la sua mossa, ora tocca a Gasperini la risposta.