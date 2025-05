Atalanta e Gasperini, la fumata bianca si allontana. La Roma sonda il tecnico

Bergamo, 27 maggio 2025 – Sono ancora lontane le posizioni tra Gasperini e l’Atalanta. L’attesa fumata bianca non è arrivata. E ora non è affatto scontata. L’incontro avvenuto nel primo pomeriggio al centro sportivo di Zingonia tra il tecnico torinese e Antonio e Luca Percassi avrebbe avuto un esito interlocutorio.

Gasp avrebbe ribadito la sua intenzione di non prolungare ulteriormente il contratto in scadenza nel 2026 e comunque valido per la prossima stagione. Nel giro di due o tre giorni l’allenatore e la proprietà torneranno a confrontarsi per arrivare a una decisione al momento dagli esiti incerti, perché Gasp, per la prima volta dopo nove anni, potrebbe anche decidere di voltare pagina, lontano da Bergamo. E le sirene della Roma stanno cantando fortissime per lui in queste ore…

L’Atalanta rimane sulla sua proposta di prolungamento fino al 2027, ma pensa a una possibile alternativa come Thiago Motta, in cerca di rilancio dopo il flop alla Juventus. Intanto la dirigenza nerazzurra sonda il mercato in cerca di due profili alternativi a Ederson e Lookman nel caso di loro eventuali partenze (tutt’altro che scontate). Vengono seguiti profili di giocatori di alto livello, pronti subito, ma anche giovani e futuribili, con margini di miglioramento.

Per la mediana da mesi, anche per avere un’alternativa al capitano De Roon che ha compiuto 34 anni a marzo, gira sempre il nome del 24enne danese Morten Frendrup, esploso nell’ultimo triennio al Genoa, con 126 presenze e 6 gol, di cui 35 presenze e 2 gol nella stagione appena conclusa. Sempre con i Grifoni (da cui lo scorso anno è arrivato Retegui) si ragiona sull’eventualità di Albert Gudmundsson: il 28enne islandese potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina, che dovrebbe versare 20 milioni più 3 di bonus ai liguri, dopo una stagione in chiaro scuro. E il suo prezzo di mercato potrebbe abbassarsi: anche intorno ai 17/18 milioni. L’Atalanta è alla finestra, avendo comunque nei propri radar opzioni alternative come Rayan Cherki del Lione o Federico Chiesa in uscita dal Liverpool e in cerca di riscatto nel campionato italiano.