L’Atalanta accelera per il 17enne laterale Honest Ahanor del Genoa: costa 15 milioni

Bergamo, 28 giugno 2025 – Da un giovane all’altro. L’Atalanta che sta per salutare definitivamente Matteo Ruggeri, già a Madrid per le visite mediche, a un passo dalla cessione per 20 milioni all’Atletico, sta accelerando per portare un giovanissimo sulla fascia sinistra. Si tratta del 17enne Honest Ahanor, origine nigeriana (ha il doppio passaporto) ma nato e cresciuto in Italia, fisico da corazziere, prodotto del settore giovanile del Genoa dove ha cominciato da difensore centrale per poi imporsi da laterale sinistro, imparando anche da centrocampista in mediana.

Duttile in più ruoli, anche se si tratta principalmente di un terzino per la corsia sinistra, lo stesso ruolo di Ruggeri, con sei anni di meno ovviamente. Ahanor già assaggiato la serie A con sei presenze nel Genoa che lo valuta intorno ai 15 milioni. Ahanor sarebbe un innesto in prospettiva, in un ruolo dove c’è il veterano 33enne Davide Zappacosta, almeno per la prossima stagione, senza dimenticare che a sinistra potrebbe avere una nuova occasione il 25enne laterale olandese Mitchel Bakker, acquistato nel 2023 per 9 milioni dal Bayer Leverkusen ma poco utilizzato da Gasperini con cui non c’era feeling.

L’olandese è reduce da un’ottima stagione in Ligue 1 e in Champions con il Lille e ha un mercato importante in Francia, dove lo cerca il Marsiglia. Ma la Dea potrebbe decidere di trattenerlo proprio al posto di Ruggeri, lasciando Ahanor (che potrebbe anche giocare qualche partita nella under23 di serie C per fare ulteriore esperienza) a crescere alle loro spalle per un anno di apprendistato alla corte di Juric. La trattativa con il Genoa è in corso, Ahanor piace al Milan, al Chelsea, al Monaco, ma l’Atalanta si sta muovendo decisa e negli ultimi anni ha già piazzato un blitz importante con la dirigenza ligure: un anno fa dalla sponda rossoblu di Genova, a inizio agosto, arrivò Mateo Retegui per 25 milioni…