Atalanta, il derby verità . La baby Dea sfida la regina

di Fabrizio Carcano

Dopo aver saltato l’ultimo turno, per il rinvio della gara casalinga contro la Triestina a causa dei diversi giocatori impegnati con le varie nazionali giovanili, l’Atalanta Under 23 stasera alle 20,45 torna in campo al Comunale di Caravaggio contro il Mantova capolista. Scontro al vertice per i giovani nerazzurri di mister Francesco Modesto piombati prepotentemente in zona playoff, con un quarto posto frutto di 23 punti totali di cui 15 conquistati nelle ultime sei giornate, con una striscia di cinque successi interrotta solo dalla sconfitta ad Alessandria. La Dea ha avuto la possibilità di rifiatare con questo turno di riposo, che ha agevolato anche il recupero di alcuni giocatori acciaccati e non al meglio.

Quello con il Mantova sarà il primo di quattro big match ravvicinati per la formazione orobica, che affronterà poi il 2 dicembre la trasferta sul campo della Pro Patria, il 5 dicembre il recupero del match casalingo contro la Triestina e il 9 dicembre lo scontro casalingo al vertice con l’attuale altra capolista, il Padova. Quattro gare che diranno se i baby nerazzurri potranno davvero competere per i playoff. Ex di turno il 20enne esterno bergamasco Andrea Ceresoli, lo scorso anno in prestito al Mantova: "Sarà una bella partita da vedere e anche da giocare, contro una squadra forte, molto ben organizzata. Lo scorso anno ho vissuto una bella esperienza".