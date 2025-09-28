Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”

Bergamo, 28 settembre 2025 – L’Atalanta, imbattuta dopo cinque giornate con nove punti all’attivo e dieci gol segnati, è sulla strada giusta. A dirlo, dopo il pareggio 1-1 sul campo della Juventus, sono i due vice capitani nerazzurri, Mario Pasalic e Berat Djimsiti, veterani in maglia atalantina dall’estate 2018. “Se riusciamo a essere competitivi sul campo della Juventus lo possiamo essere ovunque: il dato più importante è che in campionato siamo ancora imbattuti e questo conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. È un bel segnale. Vuol dire che stiamo lavorando bene e che possiamo giocarcela contro chiunque”, ha spiegato Pasalic. Per cui: “Siamo all’inizio di una nuova fase. Ci sono stati cambiamenti importanti, a partire dal nuovo allenatore e da diversi compagni arrivati in estate. Ci vorrà tempo per conoscersi al meglio, ma credo che la squadra abbia già dimostrato di avere un’identità chiara. Siamo fiduciosi e convinti di poter crescere ancora molto”.

D’accordo anche l’altro veterano, Djimsiti: “La cosa più positiva è che tutta la squadra ha difeso molto bene. Nel finale non volevamo prendere gol e abbiamo tenuto alta la concentrazione. Siamo felici e anche un po’ dispiaciuti, perché loro sono partiti davvero forte, però abbiamo reagito e trovato il gol. Sicuramente ora ci sentiamo più forti, perché abbiamo giocato un po' di partite e alcuni giocatori hanno bisogno di tempo. La strada è quella giusta e anche la partita contro il PSG ci ha dato tanta esperienza".

E ora l’Atalanta è pronta a sintonizzarsi sulle frequenze europee: martedì alle 18,45 alla New Balance Arena arrivano i belgi del Bruges per la seconda giornata di Champions. Sarà anche l’occasione per una rivincita per la Dea dopo la cocente delusione dell’eliminazione dai playoff di Champions subita a febbraio contro la formazione belga. “Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo andare avanti in Europa. Lo scorso anno il Bruges ci ha creato parecchie difficoltà e quell’eliminazione ci ha lasciato l’amaro in bocca. Ora dobbiamo riscattarci. Martedì sarà fondamentale partire bene, conquistare punti e dare subito un segnale forte nel girone”, ha concluso Pasalic.