Atalanta: in cerca di un nuovo allenatore tra Motta, Tudor e Palladino

L’Atalanta, in attesa del prossimo definitivo confronto tra Gasperini e i Percassi, sonda le alternative per la panchina nerazzurra. Continuare con la strada tattica indicata in questi nove anni da Gasp o rivoluzionare con un tecnico che applichi un gioco diverso? La squadra resterà questa, al netto di cambiamenti fisiologici per età o infortuni e di un paio di possibili cessioni, come quelle di Lookman o Ederson, che saranno compensate da arrivi importanti. Per cui un allenatore come Sarri, con difesa a quattro, potrebbe non essere adatto all’organico nerazzurro. Da qui l’idea di proseguire con uno dei tecnici che gioca alla Gasp, pur con le dovute differenze.

I nomi che circolano sono quelli di Thiago Motta, in cerca di rilancio dopo il flop alla Juventus e del suo successore Igor Tudor, che però sarà impegnato con la Signora al Mondiale per club per il prossimo mese e mezzo. E poi ovviamente c’è Raffaele Palladino, giocatore di Gasperini nelle giovanili juventine e poi al Genoa. Da ieri il 40enne tecnico campano è libero, dopo le clamorose dimissioni dalla Fiorentina. Da non sottovalutare l’outsider Domenico Tedesco, 40enne, nato in Italia ma cresciuto in Germania. Ha un’importante esperienza internazionale avendo allenato lo Spartak Mosca e nell’ultimo anno e mezzo il Belgio. Nel 2022 con il Lipsia eliminò a sorpresa la Dea nei quarti di finale di Europa League. Intanto un altro nerazzurro sta per vestire l’azzurro: il 25enne portiere Marco Carnesecchi è stato convocato dal ct Spalletti, al posto dell’indisponibile Vicario.

