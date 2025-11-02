Atalanta in crisi. L’analisi del veterano Zappacosta: “Ci manca la nostra aggressività”

Bergamo, 2 novembre 2025 – All’Atalanta serve ritrovare l’aggressività che l’ha sempre contraddistinta in questi ultimi anni. Ad analizzare il momento difficile della Dea, rimasta ferma a 13 punti dopo la sconfitta di sabato pomeriggio a Udine, appena cinque punti raccolti nelle ultime sei giornate, è uno dei veterani dello spogliatoio nerazzurro, il 33enne esterno Davide Zappacosta. “A Udine ci è mancata soprattutto l’aggressività e oggi nel calcio non te lo puoi permettere. Loro avevano più voglia di noi di vincerla, tutte le seconde palle erano loro. E in ogni caso ci deve essere il giusto equilibrio. Anche in passato abbiamo avuto dei momenti di flessione e non lo dimentico. Serve equilibrio, solo così si va avanti", ha avvertito il laterale classe 1992, peraltro uno dei pochi a salvarsi, in termini di prestazioni individuale, nel brutto pomeriggio dei nerazzurri alla BluEnergy Arena. “Abbiamo già attraversato momenti simili, bisogna essere equilibrati, restare positivi e mantenere la fiducia nello staff, dando tutti qualcosa in più”, ha aggiunto Zappacosta. Mandando un messaggio chiaro a tutta la squadra: “Adesso bisogna cambiare registro perché in questi anni l'Atalanta ha sempre basato i suoi successi su grinta, fame, voglia di vincere i duelli". Secondo il laterale ex Chelsea non si tratta di un problema di calendario troppo intenso, per un’Atalanta alla quinta partita in due settimane. “Ormai si gioca ogni tre giorni, dobbiamo sempre farci trovare pronti dal punto di vista fisico e mentale", ha chiosato Zappacosta.