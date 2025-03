Atalanta-Inter domenica sera sarà in chiaro e gratis su Dazn. Gewiss verso il sold out

Bergamo, 12 marzo 2025 – A quattro giorni dallo ‘spareggio scudetto’ in programma domenica sera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, tra l’Inter capolista con 61 punti e l’Atalanta terza a 58, arriva la notizia più attesa per i tifosi, non solo delle due squadre nerazzurre, e per gli appassionati: la sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro.

Dazn ha scelto di trasmettere in chiaro e gratuitamente Atalanta-Inter, esclusiva della piattaforma di live streaming. Partita da tutto esaurito ovviamente al Gewiss, con la Dea che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la stellare vittoria per 4-0 sul campo della Juventus e una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi e un clamoroso score di 16 gol segnati nelle ultime quattro trasferte. Atalanta che però sul terreno amico sta stentando, con appena quattro punti conquistati in cinque gare casalinghe di campionato in questo 2025. Dea che però non ha impegni infrasettimanali a differenza di un’Inter sicuramente galvanizzata dal doppio successo negli ottavi di finale di Champions contro il Feyenoord, ma preoccupata per le tante assenze a centrocampo e sulle corsie. A Bergamo come ha spiegato martedì sera il tecnico Simone Inzaghi (“Non recuperiamo nessuno”) non ci saranno ovviamente Damian e Zielinski e nemmeno i laterali Zalewski e Di Marco, anche se per l’esterno milanese si attende fino all’ultimo, con la speranza di una possibilità di portarlo in panchina per un eventuale breve spezzone. Allarme rientrato per Frattesi, uscito per una botta alla caviglia contro il Feyenoord, ma appunto si tratterebbe solo di una botta come ha spiegato lo stesso centrocampista. In dubbio anche De Vrij, che ha provato nel riscaldamento contro il Feyenoord ma ha dovuto rinunciare per l’affaticamento muscolare.Tornerà invece Lautaro, a riposo contro gli olandesi. Gasperini non avrà Posch e nemmeno l'ex Cuadrado x una lesione muscolare oltre a Kossounou, Scamacca e Scalvini.