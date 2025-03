Spareggio scudetto: i numeri dicono Inter ma l’Atalanta punta sul fattore Gewiss

Bergamo, 15 marzo 2025 - Domani sera alle 20.45 Atalanta e Inter si affrontano in un vero e proprio spareggio scudetto. Sfida forse ancora non decisiva, perché poi ci saranno comunque ancora 27 punti in palio, ma il derby lombardo tutto tinto di nerazzurro, è un crocevia fondamentale nella corsa scudetto.

Dea terza a 58 punti, Internazionale capolista a 61, in mezzo a quota 60 il Napoli, terzo incomodo che ha un turno agevole sul campo del Venezia. Un pareggio manterrebbe tutto invariato per le due formazioni nerazzurre, un successo atalantino lancerebbe la volata dei bergamaschi, già galvanizzati dal roboante 4-0 rifilato alla Juventus domenica scorsa, mentre un colpaccio esterno dell’Inter regalerebbe sei punti di vantaggio ai milanesi sugli orobici.

I precedenti

Precedenti recenti strafavorevoli all’Inter, imbattuta da 12 gare contro l’Atalanta (ultimo successo nerazzurro un 4-1 casalingo nel novembre 2018, quando sulla panchina interista c’era Spalletti) e addirittura in una striscia aperta di sette successivi consecutivi dal novembre 2022.

In nove incroci tra Gasperini e Inzaghi appena due pareggi, nella stagione 2021-22, poi sette vittorie interiste, le ultime due nel 2024 entrambe per 4-0, entrambe al Meazza.

Fattore Gewiss

Ma stavolta si gioca nella bolgia del Gewiss tutto esaurito e l’Atalanta, all’andata falcidiata dalle assenze e reduce da un mercato rivoluzionario negli ultimi giorni di agosto, è un caterpillar che ha perso una sola gara in campionato negli ultimi sei mesi, che non incassa gol da cinque gare consecutive e ne ha segnati 16 nell’ultimo mese e mezzo.

Charles De Ketelaere, a sinistra, festeggia con Mario Pasalic dopo un gol: domenica, nel big match con l'Inter, sarà staffetta fra i due?

Trequartista o tridente

Gasperini, che non ha Cuadrado, Posch e Sulemana (tutte riserve), schiererà la formazione tipo con Carnesecchi in porta, trio difensivo con Djimsiti e Kolasinac da braccetti e Hien centrale, mediana con la tenaglia De Roon-Ederson, corsie esterne con l’ex Bellanova e Zappacosta e davanti, probabilmente, il modulo con il trequartista, con Pasalic dietro ai bomber Retegui e Lookman, 35 gol in due in campionato. L’alternativa è il tridente classico con De Ketelaere al posto del croato.

Inter con De Vrij con un ginocchio infiammato, senza Di Marco, Darmian, Zalewski e Zielinski. Inzaghi, con Sommer tra i pali, avrà il trio difensivo con Pavard, Acerbi e l’ex Bastoni, quindi Dumfries e Carlos Augusto da esterni, in mezzo i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con il tandem offensivo formato da Lautaro e Thuram.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

In Tv

Diretta in chiaro e gratuita domenica in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20.30.