Atalanta investe 20 milioni su Kossounou e punta ai primi quattro posti

L’Atalanta ha dato il primo segnale concreto sulle sue ambizioni investendo 20 milioni per il riscatto definitivo di Odilon Kossounou. Segnale chiaro sulle immutate volontà di restare una squadra da primi quattro posti in campionato. Un segnale che vale anche per il mercato in cui i nomi dei gioielli nerazzurri sono accostati a ogni possibile club italiano. Bellanova cercato da Napoli e Fulham, Carnesecchi dal Manchester United, Retegui da Juventus e Milan, Scamacca dalla Roma, Scalvini dal Napoli, Lookman ed Ederson da un po’ tutti i top team europei. La Dea non ha nessuna intenzione di vendere i propri gioielli, tanto meno di svendere: ci saranno cessioni solo di fronte a offerte veramente importanti. È il caso di Lookman e di Ederson, gli unici che potrebbero cambiare aria davvero se arrivassero offerte irrinunciabili, sopra i 50 milioni. Per Lookman sembra intenzionato a muoversi il Napoli, per metterlo al posto di Kvara, avendo da spendere il tesoretto incamerato a gennaio dal georgiano, oltre a quello che si dovrebbe concretizzare in caso di cessione di Osimhen. La base di partenza per l’anglo-nigeriano sarà di 50 milioni, considerando i 28 anni in arrivo. Per Ederson (nella foto), 26 anni a luglio, si partirà da quota 60. Cifra che gli ambiziosi e ricchissimi arabi dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi sembrano intenzionati a mettere sul piatto. Sul brasiliano resta vivo l’interesse anche della Juventus e si parla pure dell’Inter. E poi sullo sfondo c’è il Manchester United che lo ha fatto seguire da marzo dai suoi osservatori. L’Atalanta è alla finestra, in attesa di offerte concrete da valutare e studia eventuali alternative nel caso di partenza del giocatore.

Il nome attenzionato sembra essere quello dell’azzurro Samuele Ricci, 23enne centrocampista toscano lanciato proprio da Ivan Juric negli anni al Torino, giovane ma con margini di miglioramento ancora da esprimere. Altro nome seguito dai mesi invernali è quello del 24enne danese Morten Frendrup, rodato da tre stagioni italiane al Genoa. Monitorato anche lo svizzero senegalese Dijbril Sow, 28enne muscolare esploso al Siviglia, mentre perde quota l’ipotesi Matthew O’Riley del Brighton.

Fabrizio Carcano