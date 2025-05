Per l’Atalanta ennesima emergenza difensiva in vista della Roma. Isak Hien è squalificato

Bergamo, 6 maggio 2025 – Ennesima emergenza difensiva per l’Atalanta in vista del Monday night casalingo contro la Roma. Lunedì al Gewiss Stadium i nerazzurri non avranno lo squalificato Isak Hien, ammonito da diffidato domenica a Monza, nel finale, per cui è appunto scattata la canonica giornata di squalifica. Senza il centrale svedese la coperta dietro si accorcia, date le assenze di Kolasinac e Scalvini e le incertezze su Stefan Posch, fuori da un mese per una lesione muscolare all’adduttore.

Domani, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Zingonia, il tecnico Gasperini valuterà il recupero dell’austriaco, che dovrebbe rientrare almeno in gruppo, e quelle di Odilon Kossounou. Il 24enne ivoriano domenica a Monza è uscito nell’intervallo, dopo aver più volte alzato la mano nel primo tempo per problemi fisici salvo poi chiedere di non uscire: comunque non ha avuto nessuna ricaduta. “Peccato per il giallo di Hien, che lo ha tolto per la partita contro la Roma, una partita che è fondamentale per noi. È un problema, anche perché Kossounou non sta benissimo. Vedremo di capire come fare in settimana: è stato fermo per 3-4 mesi e non sta chiaramente bene, qualche acciacco lo ha. Anche la sua condizione non è ottimale, giocando migliora. Magari con la Roma farà una grande partita", ha spiegato domenica a Monza lo stesso Gasperini.

Che al momento ha a disposizione solo i due veterani, il capitano Rafael Toloi, ex di turno avendo indossato il giallorosso nel 2014-15, e Berat Djimsiti. Possibile un arretramento in difesa di Marten De Roon, con innesto di Mario Pasalic in mediana.