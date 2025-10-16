Atalanta, Ivan Juric: “Bilancio finora positivo, ma adesso arriva un ciclo difficile”

Bergamo, 16 ottobre 2025 – Soddisfazione e qualche rimpianto per questi primi due mesi della sua Atalanta, imbattuta in campionato con sei vinte e quattro pareggiate.

Il tecnico Ivan Juric ai microfoni di SkySport ha tracciato un bilancio da lui stesso definito “per ora positivo, perché c’è stato un impatto positivo: questa è una società super organizzata e la squadra sa lavorare bene. Per ora le cose stanno andando bene anche se c'è rammarico per il campionato, perché ci mancano dei punti persi in alcune partite”.

La sosta per le nazionali ha consentito alla Dea di recuperare diversi titolari infortunati, a cominciare da Scamacca, Scalvini e Zalewski, per cui il tecnico di Spalato ora attende di inserirli nelle rotazioni. “Ora arriva un altro ciclo di 7 partite dove avremo più giocatori a disposizione, vogliamo fare bene e vedremo dopo questo ciclo dove saremo".

Dea attesa da due scontri casalinghi, domenica alle 18 contro la Lazio e mercoledì la sfida di Champions alle 21 contro lo Slavia Praga, a seguire sabato sera la breve trasferta per il derby regionale in casa della Cremonese.

“Prossime partite? Vediamo. In passato alcune volte abbiamo mancato qualcosa in zona gol, vogliamo crescere e adesso arriva un ciclo di sette gare in cui però recuperiamo qualche giocatore. E’ un ciclo difficile, ma vedremo dove saremo alla fine”, ha chiosato il 50enne tecnico di Spalato.