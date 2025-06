Allenatore Atalanta: quasi fatta per Ivan Juric, forse già oggi la fumata bianca. Ma resta sullo sfondo l’ipotesi Motta

Bergamo, 6 giugno 2025 – L’Atalanta già oggi potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, quasi certamente Ivan Juric, con cui ci sarebbe già un accordo di massima per un biennale. Ma resta ancora sul tavolo l’opzione alternativa di Thiago Motta. In giornata si riuniranno il presidente Antonio Percassi, l’amministratore delegato Luca Percassi, il direttore sportivo Tony D’Amico e insieme al co owner Stephen Pagliuca (in collegamento) per chiudere il cerchio per la panchina nerazzurra.

Si andrà avanti nel segno della continuità del solco tattico tracciato negli ultimi nove anni da Gasperini, per questo Juric nelle ultime ore è diventato il principale candidato a succedergli, avendo lavorato per 12 stagioni consecutive agli ordini di Gasp prima come suo giocatore e poi come suo vice. Il tecnico croato, classe 1975, da giocatore ha militato in Italia nel Crotone, dove nel 2003 è approdato il debuttante Gasperini, portando i calabresi in B, e poi sempre seguendo Gasp al Genoa, partecipando da capitano alla scalata dei rossoblu dalla serie B all’Europa.

Dal 2010, dopo il ritiro, ha rivestito per cinque anni il ruolo di assistente di Gasp sulle panchine di Genoa, Inter e Palermo prima di iniziare la carriera da capo allenatore dal 2015, con una decina di anni tra B (Mantova e Crotone) e A tra Genoa, poi Verona, dove ha anche lavorato con il ds D’Amico tra il 2019 e il 2021, quindi Torino, tre anni, e infine la breve parentesi alla Roma: nell’ultima stagione, sfortunata per lui, anche il transito al disastroso Southampton, dopo l’esonero in giallorosso. Di Juric come possibile successore di Gasp si parlava già nel 2022 o 2023. Decisivo per la sua scelta il vertice odierno, con Thiago Motta, vincolato contrattualmente ancora con la Juventus, che rimane comunque il nome alternativo.