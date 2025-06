Atalanta, Juric in pole e Motta l’alternativa: vertice per la scelta del tecnico

Bergamo, 5 maggio 2025 - Sono ore decisive per la scelta del nuovo allenatore dell’Atalanta. Il club bergamasco domani in mattinata terrà un summit con i Percassi e il co owner Pagliuca (in collegamento) per decidere il nuovo tecnico, ma la lista dei candidati sembra ormai ridotta a soli due nomi. Il grande favorito in giornata sembra essere diventato il 50enne croato Ivan Juric, prima giocatore e capitano nel Genoa di Gasperini, poi suo vice negli anni sotto la Lanterna, poi all’Inter e al Palermo.

A spingere per Juric il ds nerazzurro Tony D’Amico con cui ha lavorato al Verona tra il 2019 e il 2021. Juric vanta esperienze in A con Genoa, Verona, Torino e Roma. L’alternativa rimane Thiago Motta, reduce dalla brutta esperienza alla Juventus, ma seguito dalla dirigenza nerazzurra negli anni in cui era un tecnico emergente allo Spezia e al Bologna. In giornata hanno perso terreno le quotazioni di Raffaele Palladino, mentre Patrick Vieira sembra ormai destinato a restare al Genoa. Si profilò dunque un ballottaggio tra il tecnico croato e quello italo-brasiliano.