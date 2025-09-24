Atalanta, contro la Juventus assente Zalewski e quasi certamente Hien

Bergamo, 24 settembre 2025 – L’Atalanta resta in piena emergenza infortuni. Sabato contro la Juventus alla lista già lunga di assenti - Ederson Scalvini e forse anche Kolasinac (si sta allenando con la Under 19) rientreranno a ottobre dopo la sosta per le nazionali, Bakker a gennaio - si aggiungeranno anche Nicola Zalewski e quasi certamente anche Isak Hien.

Il 23enne laterale polacco contro il Torino ha rimediato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro: diagnosi che prevede uno stop tra le due e le tre settimane. L’ex Roma e Inter potrebbe rientrare sabato 4 ottobre nel derby lombardo contro il Como oppure dopo la sosta per le nazionali.

Meno grave il problema per Hien: il 26enne centrale svedese all’Olimpico di Torino ha subito un risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro. Oggi il difensore scandinavo è stato sottoposto a terapie personalizzate e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, difficile il recupero per la Juventus, possibile possa rientrare il 30 in Champions contro il Bruges. Contro la Juventus al posto di Zalewski toccherà al veterano Zappacosta, mentre in difesa senza Scalvini e senza Hien toccherebbe al 17enne Honest Ahanor che ha fatto bene domenica contro il Torino, alla sua prima in nerazzurro in A. Rientro difficile anche per Gianluca Scamacca che anche oggi ha svolto terapie per disinfiammare il ginocchio.