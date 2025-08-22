Atalanta, la Curva Nord bacchetta Lookman con uno striscione ma apre a una pace armata

Bergamo, 22 agosto 2025 – Prove di disg elo concrete tra la tifoseria atalantina e Ademola Lookman. Nella notte la Curva Nord, la parte più calda del tifo orobico, ha appeso uno dei suoi soliti striscioni con caratteri in stampatello in nerazzurro per far sapere al giocatore che altre alzate di testa non saranno tollerate. “La maglia va onorata. un’altra ca…ta non verrà giustificata”, si legge nel lungo lenzuolo esposto sulle inferriate esterne del centro sportivo Bortolotti. Una bacchettata nei suoi confronti, ma anche un’apertura.

Quel riferimento a “un’altra” apre al perdono da parte degli ultras: Lookman avrà un’altra possibilità di giocare e onorare la maglia della Dea. Un passo importante in vista di un possibile reintegro in gruppo da settembre. Peraltro il giocatore in questi primi giorni di ritorno a Zingonia, dopo un’assenza ingiustificata di due settimane, ha dimostrato un atteggiamento positivo verso i tifosi, fermandosi ai cancelli del centro sportivo per firmare autografi e concedersi a selfie dal finestrino della propria auto. L’attaccante anglo nigeriano continua ad allenarsi a parte con il preparatore atletico in attesa di conoscere il suo futuro. Per l’Atalanta, al monento, Lookman è un giocatore che fa parte della rosa, ma come tutti non è considerato incedibile se dovesse arrivare un’offerta economica adeguata, intorno ai 50 milioni, per ora non pervenuta a dieci giorni dalla chiusura del mercato. L’Inter si è defilata, il Napoli dopo l’infortunio di Lukaku ha deviato su altri obiettivi, l’Arsenal non ha mai fatto proposte per il pallone d’oro africano. Che in ogni caso dovrà comunque ricucire i rapporti con la tifoseria atalantina dopo lo strappo di fine luglio. Ma intanto la Curva Nord ha già fatto sapere che “nulla osta” al reinserimento del giocatore, anche se non ci saranno ulteriori occasioni per lui dopo questa.