Atalanta, Juric sta rilanciando il gioiello Lazar Samardzic tornato a segnare dopo 9 mesi

Bergamo, 1 ottobre 2025 – Nove mesi dopo riecco Lazar Samardzic di nuovo in gol. Con il rigore trasformato martedì sera per il pareggio contro il Bruges, prodromico al successivo gol vittoria di Pasalic, il 23enne fantasista serbo ha ritrovato quella rete che gli mancava addirittura dallo scorso dicembre, dalla sfida di Coppa Italia contro il Cesena. Un gol su rigore, il cross per la rete di testa di Pasalic: insieme a Sulemana il numero 10 nerazzurro è stato l’uomo della svolta, subentrando a mezz’ora dalla fine e uno degli eroi nella rimonta atalantina.

Una bella iniezione di fiducia per il talentuoso trequartista prelevato nell’estate 2024 dall’Udinese per 20 milioni, protagonista lo scorso anno di una stagione incerta e discontinua, facendo bene solo nei primi tre mesi per poi sparire da dicembre in poi. Il tecnico Ivan Juric ha creduto in lui fin dal primo momento, lanciandolo da titolare nel 3-0 al Torino, dove è stato decisivo con un assist per l’1-0 di Krstovic e con il palo che ha portato al raddoppio di Sulemana, e trovandogli un ruolo da giocatore che esce dalla panchina per cambiare il ritmo offensivo con la sua fantasia e le sue giocate.

Gli mancava il gol, è arrivato ieri sera con il penalty dell’1-1 trasformato sotto la Nord. “Quel rigore era molto perché dovevo segnare, ma sono riuscito a mettere la palla in rete. È stato fondamentale. Quando entri vuoi aiutare la squadra, vuoi fare gol, vuoi fare assist. Come ho detto, l’obiettivo è sempre quello: aiutare la squadra", ha spiegato dopo la partita Samardzic. Chiamato ora a dare continuità a queste prestazioni eccellenti ad alto livello. E sabato nel derby casalingo contro il Como il numero 10 serbo potrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto.