Atalanta-Lazio 0-0: Provedel e un palo negano alla Dea i tre punti

Bergamo 19 ottobre 2025 - Non è bastato un super agonismo nel secondo tempo, Provedel oggi non ne voleva sapere di prendere gol e ha tenuto la serranda abbassata. Finisce 0-0 la gara tra Atalanta e Lazio, dove il portiere biancoceleste è senza dubbio il protagonista principale dell'incontro. Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa l'arrembaggio della Dea, fermata solo dai guantoni dell'estremo difensore e da un legno colpito da Zappacosta. Il punto non accontenta nessuno, i nerazzurro mantiengono l'imbattibilità ma non riesce ad avvicinare la vetta, i capitolini invece restano incastrati nella metà destra di classifica.

Primo tempo

Conferma quasi in toto le previsioni della vigilia Juric, per la sfida contro i biancocelesti. Davanti a Carnesecchi si resta sulla linea a tre composta da Djimsiti, Hien e Ahanor. In mediana Ederson e Pasalic sono la cintura mediana, mentre Bernasconi è la scelta a sinistra, opposta a Zappacosta dall'altro lato. In avanti c'è De Ketelaere e Sulemana alle spalle di Lookman, in un terzetto offensivo molto mobile e tecnico. Sarri recupera Zaccagni e nonostante qualche dubbio alla vigilia lo schiera titolare nel tridente con Cancellieri e Dia. In mediana c'è ancora Basic, insieme a Cataldi con Guendouzi rientrato titolare nel 4-3-3 laziale. In difesa Provedel è protetto da Gila e Romagnoli al centro, con Marusic e Nuno Tavares sulle fasce.

Parte molto bene la Lazio nei primissimi minuti di gara. I biancocelesti con fraseggi rapidi e ottimi inserimenti alle spalle dei difensori mettono in apprensione la retroguardia orobica. Dia prima e Zaccagni poi ricevono due servizi molto interessanti dentro l'area di rigore, ma nessuno dei due riesce a concretizzare la buona costruzione. Colta quasi di sorpresa l'Atalanta a cui serve qualche minuto per prendere confidenza con la gara. Quando però crescono i padroni di casa cominciano a mettere pressione ai danni della squadra capitolina, brava però a non concedere il totale controllo del ritmo agli avversari.

In termini di occasioni da gol la sfida fatica a decollare. Con il passare dei minuti viene esaltata la grande qualità di entrambe le difese nel chiudere gli spazi per soffocare la manovra avversaria. I due portieri toccano il pallone quasi esclusivamente in fase di possesso, per fornire lo scarico ai propri difensori, mentre non sono quasi mai sollecitati in termini di parate. C'è tanto agonismo però in campo e alcuni fraseggi sono davvero molto belli da vedere, non abbastanza però per fare la differenza negli ultimi metri di campo.

Al 21' arriva il primo colpo di scena della gara: si accascia a terra Cancellieri, colpito da un problema al flessore e deve abbandonare la gara. Sarri spende così il suo primo cambio mandando sul terreno di gioco Isaksen. Sul cambio biancoceleste cresce la Dea. Le discese di De Ketelaere si fanno più frequenti, ma in qualche modo la difesa laziale regge. C'è tanta voglia e anche confusione nelle giocate del belga, il quale al 29' spende anche il cartellino giallo per fermare il contropiede laziale.

Nell'ultimo quarto d'ora arrivano i primi tiri in porta della gara. Al 31' Basic su punizione costringe Carnesecchi a sporcarsi i guantoni per respingere il tentativo. Qualche minuto più tardi ancora la Lazio, con il tiro di Guendouzi di poco alto sulla traversa. Sul finire di frazione invece il destro rasoterra potente di Zappacosta, è purtroppo per lui centrale, Provedel respinge con qualche affanno. Alcuni minuti prima l'ammonizione per proteste di Sulemana e un primo tempo che si chiude sullo 0-0 con appena 4 tiri totali tra le due squadre.

Secondo tempo

La ripresa comincia senza cambi e gli stessi ventidue protagonisti che avevano concluso la prima frazione. Atalanta subito aggressiva e pericolosa a caccia del gol per sbloccare la gara. Al 51' Lookman è libero di colpire di testa sul bel cross di De Ketelaere, ma il nigeriano colpisce alto sopra la traversa. La Dea preme sull'acceleratore e prova ad alzare anche il tasso agonistico, purtroppo ne paga le conseguenze Pasalic, ammonito per un intervento duro.

La Lazio non è brillante nel primo quarto d'ora di secondo tempo e subisce l'offensiva dei padroni di casa. Le accelerazioni dell'Atalanta cominciano a creare buchi tra le maglie biancocelesti. Al 61' sugli svilupppi di calcio d'angolo, nato per altro da un'azione insistita dei nerazzurri, occasione gigantesca per Ahanor. Il giovane difensore italiano infatti si divora da pochi passi la rete del vantaggio, mancando l'appuntamento con il pallone, sulla bella spizzata di Pasalic a prolungare il cross sul palo lontano. Continua a tenere alta però la tensione la squadra di casa, con Hien ammonito, il quarto della gara per la Dea, per fallo ai danni di Isaksen.

Juric dalla panchina sente l'ottimo momento della sua squadra e prova a dare ulteriore spinta con dei cambi. Arriva così il momento di Krstovic, De Roon e Scalvini, i quali rilevano Sulemana, Pasalic e Ahanor. Il piede della Dea resta schiacciato sull'acceleratore e solo un meraviglioso intervento di Provedel gli nega il vantaggio. Lookman infatti fa tutto bene dal vertice di sinistra dell'area di rigore, compreso calciare in porta, ma il suo destro è respinto in corner da un intervento d'istinto dall'estremo difensore laziale. Sul seguente calcio d'angolo Krstovic gira di testa il cross, ma trova solo la traversa dopo una leggerissima deviazione di Provedel, che stava accompagnando la sfera.

Sarri cerca una reazione da parte della sua squadra e si gioca allora gli ingressi di Pedro e Vecino, a rilevare due stanchi Zaccagni e Basic, ma la partita non cambia il suo canovaccio. L'Atalanta schiaccia la Lazio nella sua metà campo e insiste a caccia del gol che può valere i tre punti. Doppia occasione all'81' per l'Atalanta a centimetri dal vantaggio. Zappacosta si inserisce benissimo sul cross dalla sinistra, ma il suo diagonale colpisce in pieno il secondo palo. Sulla ribattuta ci prova al volo De Roon, ma il suo destro è respinto da Provedel.

Si entra nelle ultimissime di gara: Juric si gioca la carta Maldini per Lookman, mentre in casa biancoceleste ci sono Lazzari e Provstgaard per Marusic e Tavares. I padroni di casa continuano a cercare con insistenza il gol, ma nel finale non riescono a sfondare e il triplice fischio chiude il match sullo 0-0. Uno strepitoso Provedel vale un punto ai biancocelesti, Atalanta scontenta, mantiene l'imbattibilità in Serie A, ma non trova la vittoria.