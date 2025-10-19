Atalanta-Lazio: la Dea ancora imbattuta ospita i biancocelesti, formazioni e orari tv

Bergamo 19 ottobre 2025 - Juric vuole mantenere lo zero alla casella partite perse, ma per farlo dovrà sopravvivere a una Lazio imprevedibile fin qui nelle sue prestazioni. Lo spettacolo di sicuro non mancherà al Gewiss Stadium tra due squadre fin qui protagoniste di un calcio spregiudicato, visto come al momento siano entrambe tra i migliori attacchi del campionato, dietro solo all'Inter di Chivu per numero di gol segnati. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18 di domenica 19 ottobre 2025.

C'erano tanti dubbi circa la scelta di Ivan Juric sulla panchina orobica, ma il tecnico croato fin qui non ha fatto rimpiangere Gasperini. L'allenatore balcanico sta continuando a costruire sul lavoro del suo predecessore e in termini di risultati fin qui l'Atalanta si è confermata sui livelli degli scorsi anni. Momentaneo sesto posto e ancora nessuna sconfitta In Serie A: solo il Psg ha fin qui avuto ragione della formazione nerazzurra. Tanti segnali incoraggianti, che vogliono far credere all'ennesima qualificazione in Champions League.

Dall'altra parte però c'è una squadra imprevedibile, difficilissima da decifrare e anche da comprendere in questa versione Maurizio Sarri 2.0. Ci si aspettava infatti una Lazio capace di tornare in fretta ai dettami dal suo vecchio allenatore, ma il tecnico toscano ha ribaltato molte gerarchie stabilite lo scorso anno e questo sembra aver destabilizzato la rosa. Le qualità non mancano e sembra stia sbocciando la stella di Cancellieri, ma è ancora troppo poco per questo avvio decisamente al di sotto delle aspettative. Un successo in casa atalantina sarebbe una grande spinta per il morale e un rinnovo importante delle ambizioni laziali.

L'arbitro della partita

La designazione arbitrale della settima giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio al signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il direttore di gara sardo sarà coadiuvato dagli assistenti L. Rossi e Politi, Colombo sarà il quarto ufficiale mentre Gariglio e Meraviglia sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR e seguiranno la partita da Lissone. Quinta direzione stagionale per il fischietto cagliaritano, tutte quante avvenute in Serie A. Un pareggio lo scorso anno è l'unico precedente di Collu con l'Atalanta; prima volta per lui invece con la Lazio prima squadra in campo.

Probabili formazioni

In attacco Juric recupera De Ketelaere ma non dovrebbe essere tra i titolari, al suo posto Pasalic e Sulemana comporranno la coppia alles palle di Lookman, per un repart molto leggero in avanti. In mediana De Roon ed Ederson detteranno i tempi, mentre Zappacosta e Zalewski saranno sulle fasce. Il trio titolare davanti a Carnesecchi vedrà con ogni probabilità Djimsiti, Hien e Ahanor, mentre Scalvini è recuperato ma partirà dalla panchina.

Dopo aver avuto una difficile emergenza in mediana da gestire, ora è l'attacco della Lazio ad avere gli uomini contati. Per questo Sarri dovrebbe virare nuovamente sul 4-3-3, con Guendouzi al rientro dal primo minuto dopo la squalifica, al fianco di Cataldi e Basic. Dietro Gila e Romagnoli saranno i due centrali davanti a Provedel, con Hysaj e Nuno Tavares sulle fasce. In attacco Dia sarà titolare, mentre sono in tre per due maglie da titolari tra Cancellieri, Pedro e Isaksen, con quest'ultimo il papabile dalla panchina. Castellanos non ce la fa, Zaccagni c'è ma per lui sarà solo panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Pasalic, Sulemana; Lookman. All. Ivan Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Lazio del Gewiss Stadium, valevole per la settima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 19 ottobre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Giancarlo Marocchi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi.