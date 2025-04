Atalanta-Lazio: due squadre in difficoltà si giocano la Champions, formazioni e orari tv

Bergamo 5 aprile 2025 - Non è ancora arrivato il momento di parlare di crisi, ma non c'è dubbio che il momento di queste due squadre sia senza dubbio non positivo. La trentunesima giornata di Serie A è caratterizzata da diversi scontri al vertice, con in palio punti preziosissimi nella rincorsa alla Champions. Il destino ha voluto che tra questi ci fossero di fronte Atalanta e Lazio nel momento di maggiore difficoltà da parte di entrambe le squadre in stagione. Da una parte gli orobici, sempre più lontani dalla lotta allo scudetto, mentre dall'altra una Lazio che dopo aver tenuto a lungo il quarto posto in classifica, è caduta addirittura al sesto posto e ora deve rincorrere il Bologna. Per esorcizzare una potenziale crisi, il calcio d'inizio è fissato alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo nel tardo pomeriggio di domenica 6 aprile 2025.

Come scritto in precedenza la squadra di Gasperini sta vivendo il suo momento di maggiore difficoltà nel corso della stagione. I bergamaschi dopo aver vissuto una stagione pressoché intera in scia a Inter e Napoli al terzo posto, ora vede la propria posizione in graduatoria messa in seria discussione dal rientro di tutte le squadre in lotta per la Champions. Da potenziale vincitrice dello scudetto, i nerazzurri ora vedono messa in dubbio anche la propria qualificazione in Champions League. I due ko nelle ultime due partite contro Fiorentina e Inter hanno assottigliato di molto il vantaggio, ora di appena 3 punti sul quinto posto. Di certo gli infortuni hanno avuto un peso specifico elevato sul rendimento della squadra, ma per la verità il problema della Dea sembra molto più mentale che non tecnico. Dalla doppia eliminazione subita in poche settimane tra Coppa Italia e Champions League, la squadra di Gasperini è sempre sembrata giocare in modo nervoso, smarrendo quella tranquillità che tante squadre aveva spaventato nella prima parte di stagione.

Anche in casa Lazio non si vive però il momento più sereno della stagione. Nella prima metà della stagione, la formazione biancoceleste è stata una delle più sorprendenti non solo della Serie A, ma forse di tutta Europa. Il gioco dinamico e divertente di Baroni ha ottenuto risultati pesanti, imponendosi nei vertici del campionato, così come in Europa League, dove ha chiuso la fase a campionato in vetta. Con l'anno nuovo però i problemi di Nuno Tavares sono stati sempre maggiori e a questi si è aggiunto l'infortunio di Castellanos. L'assenza dell'argentino ha lasciato un grave vuoto in attacco, in cui né Noslin, né Tchaouna sono riusciti a emergere come possibile soluzione. L'attacco laziale è così diventato sterile e unito a una difesa meno solido per altri infortuni che a rotazione hanno colpito il reparto, ecco come i biancocelesti si sono rivelati fragili, perdendo tanti preziosi punti per strada. La sconfitta pesantissima di Bologna è stata il manifesto delle difficoltà laziali e il pari con il Torino non è bastato a risollevare il morale dei capitolini. Ora il test è molto più probante e uscire indenni dal Gewiss Stadium, per quanto sia l'obiettivo minimo, non può bastare in una corsa sempre più forsennata verso la Champions.

La designazione arbitrale della trentunesima giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio al signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bahri: Marinelli sarà il IV ufficiale mentre Di Paolo e Abisso sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto veneto si tratterà della direzione numero 19 della propria stagione, la 14 in Serie A. Oltre alle partite del massimo campionato, il direttore di gara aggiunge 2 partite di Serie B, 2 sfide continentali tra Conference e Nations League oltre a una di Supercoppa Italiana. Sono in totale 13 i precedenti tra il fischietto veneto e i bergamaschi, con un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 ko per gli orobici, mentre sono 10 i confronti con la Lazio, con uno score di 7 successi e 3 sconfitte per i biancocelesti.

Probabili formazioni

Gasperini ritrova Ederson dopo aver scontato il proprio turno di squalifica. Il brasiliano agirà così in mediana al fianco di De Roon, in un centrocampo completato da Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra. In attacco dovrebbe tornare titolare Retegui, supportato da De Ketelaere e Lookman, ma occhio a Samardzic che potrebbe inserirsi in trequarti e relegare in panchina l'attaccante italo-argentino. Dietro ci sarà Carnesecchi a proteggere i pali, out Toloi, davanti al portiere ci saranno Djimsiti, Hien e Kolasinac a comporre la retroguardia.

Nella Lazio recupera Nuno Tavares in difesa e il portoghese prenderà il proprio posto sulla fascia di sinistra. A completare il reparto arretrato c'è Marusic sulla corsia di destra, con Gigot e Gila al centro della difesa, out invece per febbre Romagnoli. In porta confermato Provedel. In mediana è fuori per squalifica Guendouzi, al suo posto il favorito è Belahyane al fianco di Rovella, con Dele-Bashiru invece schierato in trequarti. A destra correrà Tchaouna, a sinistra Zaccagni, mentre la prima punta sarà Dia.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Lazio del Gewiss Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 6 aprile 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Federico Zancan e Blerim Dzemaili. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Valon Behrami.