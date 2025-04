Atalanta-Lecce si giocherà domenica, niente striscioni né cori. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 26 aprile 2025 – Domani sera si dovrebbe giocare regolarmente Atalanta-Lecce, salvo ripensamenti inattesi dell’ultima ora da parte della Lega Serie A. La squadra giallorossa, in lutto dopo la scomparsa improvvisa del massaggiatore 47enne Graziano Fiorita, tornata ad allenarsi stamattina per una seduta di rifinitura, resterà anche oggi in Puglia e domani mattina con un charter tornerà a Bergamo per restare in hotel fino al momento di trasferirsi al Gewiss Stadium, dove il fischio d’inizio è confermato per le 20.45.

La Curva Sud del Gewiss, dove sono collocati i ‘Forever’, per rispetto al lutto leccese non esibirà bandiere e striscioni e non innalzerà cori. Partita sulla carta senza storia con l’Atalanta, rilanciata da due pesantissimi successi consecutivi contro Bologna e Milan, che punta al tris, agevolata anche dal recupero nelle ultime ore di Djimsiti, uscito zoppicante domenica al Meazza per una distorsione alla caviglia. Salentini in caduta libera, quartultimi con 26 punti, reduci da un punto nelle ultime otto partite, da appena tre punti nelle ultime dodici giornate, e per di più privi del loro centravanti titolare Krstevic.

Per i nerazzurri, terzi a quota 64 punti, una partita da non prendere sotto gamba, pensando ai pareggi casalinghi di febbraio per 0-0 contro Cagliari e Venezia. “Adesso abbiamo cinque partite, non sono poche, ci sono ancora 15 punti in palio, e in questo girone di ritorno abbiamo perso punti contro le squadre più indietro in classifica”, ha spiegato domenica sera Gian Gasperini.

Consapevole che alla sua Dea, dopo lo stop della Juventus a Parma, serviranno ancora una manciata punti per chiudere il discorso qualificazione Champions. Magari anche con un paio di giornate di anticipo. “Abbiamo 64 punti - ha ricordato il mister nerazzurro- e questo per noi è qualcosa di straordinario. Per noi sarebbe straordinario tornare nuovamente in Champions pensando alla forza e al valore delle squadre che abbiamo messo indietro”.

Dea che, ritrovato De Ketelaere dopo i problemi all’adduttore, potrebbe tornare al tridente classico con Lookman, Retegui e il belga, oppure scegliere un più prudente modulo con due punte e il jolly Pasalic da trequartista. In difesa probabile utilizzo dal primo minuto di Odilon Kossounou, rientrato domenica nella ripresa contro il Milan: la Dea intende dare spazio in questo finale al 24enne ivoriano per testare la sua completa ripresa fisica dopo il grave infortunio al tendine e valutare al meglio se investire o meno 25 milioni per riscattarlo dal Bayer Leverkusen. Per il resto formazione tipo, con Hien da centrale, mediana con De Roon e Ederson, corsie esterne con Bellanova e Zappacosta favoriti su Cuadrado e Ruggeri.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Bellanova, Hien, Kossounou; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Rebic. All. Giampaolo.

Dove vederla: diretta domenica su DAZN dalle 20.45