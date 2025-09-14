Atalanta-Lecce 4-1, brilla De Ketelaere

Bergamo, 14 settembre 2025 - Eccola qui la prima vittoria dell’era post-Gasperini per l’Atalanta: la squadra di Ivan Juric trionfa al Gewiss Stadium –senza Lookman non convocato e Scamacca infortunato – grazie a una super prestazione nella ripresa. Il primo tempo è equilibrato, con il Lecce che tiene bene il campo, ma il colpo di testa di Scalvini su calcio d’angolo apre le marcature al 36’. Al rientro per il secondo tempo, il protagonista assoluto è Charles De Ketelaere, che segna il 2-0 su assist di Nikola Krstovic. Il montenegrino non segna, ma serve il secondo pallone della sua partita a Nicola Zalewski - già autore del corner per Scalvini nel primo tempo - che trova l’angolino per il tris. Mentre il poker arriva di nuovo dal belga, questa volta in contropiede dopo aver rubato il pallone a Siebert. Inutile, ma bellissimo il gol della bandiera per il Lecce segnato da Konan N’Dri.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Odilon; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. All. Juric Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; A. Sala, Coulibaly, Ramadani; T. Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

Primo tempo

La prima occasione della partita è del Lecce: al 5' Gallo trova in area di rigore Sottil, che perde il contrasto. La palla finisce tra i piedi di Ramadani che da fuori area tira altissimo. I salentini continuano a spingere: Stulic in area serve Tete Morente, che viene murato e sulla respinta il tiro al volo di Sala viene deviato da de Roon in corner. Si fa vedere anche l'Atalanta: al 14' Krstovic scambia al limite dell'area con De Ketelaere e il tiro dell'ex di giornata trova la deviazione in angolo. La squadra di Juric inizia a prendere il pallino del gioco in mano: al 22' un cross pericoloso dalla destra di Ederson attraversa tutta l'area e nessuno arriva a toccare. Risponde dall'altra parte Sottil che va vicino al gol del vantaggio, da posizione defilata, con il pallone che esce a pochi centimetri dal palo. La partita è interessante, ma i ritmi sono molto spezzettati. Infatti, la rete che sblocca la gara arriva su una palla inattiva: da calcio d'angolo Zalewski trova perfettamente a centro area Scalvini, che incorna l'1-0 per la Dea al 36'. Senza altre occasioni degne di nota si chiude la prima frazione al Gewiss Stadium.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi sono gli stessi 22 giocatori che hanno iniziato la partita. L’Atalanta parte fortissimo e accende subito il ritmo, trascinata da un De Ketelaere indemoniato sulla trequarti del Lecce. Al 51’ è proprio il belga a firmare il raddoppio: Pasalic serve Krstovic spalle alla porta, il montenegrino è bravo a giocare nello stretto e a restituire palla all’ex Milan, che piazza un diagonale preciso nell’angolino per il 2-0. Passano pochi minuti e i nerazzurri sfiorano il tris: Zalewski colpisce la traversa su punizione al limite dell’area e sulla ribattuta Pasalic di testa è murato da un reattivo Falcone. Al 58’ arrivano i primi cambi per entrambe le squadre: Juric sostituisce Pasalic con Brescianini, mentre per gli ospiti Pierotti e N’Dri entrano al posto di Sottil e Sala. I padroni di casa continuano a creare occasioni: Krstovic sbaglia un gol già fatto dopo un cross al bacio di un meraviglioso De Ketelaere. Il montenegrino ha però il tempo di rifarsi: al 70’ difende alla perfezione un altro pallone sulla trequarti e verticalizza per Zalewski che si mette il pallone sul destro e lo infila all’angolino: 3-0 e secondo assist per l’ex di giornata. Piove sul bagnato in casa Lecce: Siebert perde un pallone sanguinoso, recuperato da De Ketelaere che scatta verso la porta e segna il 4-0. Juric concede la standing ovation al belga, autore di una doppietta, sostituendolo con Samardzic. Scatto d’orgoglio del Lecce che con il subentrato N’Dri trova il gol del 4-1: un tiro a giro stupendo di mancino da fuori area, al termine di un’azione singola partita dalla trequarti di destra. Krstovic riesce anche a segnare, ma la posizione irregolare di Musah annulla il quinto gol alla Dea. Alla fine vince e finalmente convince l’Atalanta di Juric, che esce tra gli applausi del pubblico di casa.