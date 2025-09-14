Atalanta-Lecce si trascina i veleni estivi. Lookman vede i Percassi ma oggi sarà a casa

L’Atalanta riceve oggi alle 15 il Lecce allo Stadium in una partita casalinga da non sbagliare dopo i due pareggi iniziali con la matricola Pisa e a Parma. Gara delicata per la Dea, perché un altro pareggio rallenterebbe ulteriormente la corsa per l’Europa dei nerazzurri, arrivando alla vigilia di un ciclo di tre trasferte consecutive mercoledì a Parigi in Champions sul campo del PSG, poi in casa del Torino e a seguire in casa della Juventus.

Resta ancora irrisolta la telenovela estiva legata ad Ademola Lookman che ieri ha riservato un nuovo colpo di scena, una fumata nera nell’incontro avvenuto al centro sportivo di Zingonia tra il giocatore anglo nigeriano, la società e lo staff tecnico. Finito male, con l’esclusione dell’attaccante dal gruppo. Come ha spiegato ieri lo stesso Ivan Juric, senza girare intorno alle parole: "E’ una situazione spiacevole, difficile. Ma abbiamo bisogno di altre cose: di spirito, di lotta, di umiltà, di lavoro, di sentire la maglia bene. Voglio altro a livello umano, voglio un’appartenenza diversa, ora andremo avanti così. Con Lookman io ho un buonissimo rapporto, ma io non devo pregarlo per giocare. Funziona al contrario, siamo l’Atalanta e rappresenta la città. Da noi ci vuole quello che rappresenta l’Atalanta: lavoro, umiltà, sono valori diversi, non devo pregare nessuno. Siamo tutti convinti che l’Atalanta ha bisogno di valori forti a livello umano".

Il pallone d’oro africano a questo punto resta nel limbo, fuori dal gruppo, in attesa di un nuovo chiarimento. Dea senza l’eroe di Dublino, ma anche senza Ederson, Kolasinac e Scamacca, tutti out per problemi al ginocchio. Il centravanti romano non sta smaltendo la patologia infiammatoria e anche lui rischia di saltare le prossime partite. "Purtroppo Scamacca ha una brutta infiammazione e non sappiamo quando passerà. Contro il Lecce mi aspetto una gara tosta come tutte le altre di questo inizio di campionato, in cui tutti fanno fatica: il Lecce non verrà qui a difendersi, ma farà la sua partita. Sarà difficile, ma e’ una gara stra-importante per noi". Juric confermerà il blocco delle prime due gare contro Pisa e Parma con ballottaggio dietro tra Scalvini, favorito, e Kossounou, e per il tridente tra Maldini e Sulemana. Prima da titolare per Nikola Krstovic da centravanti: il montenegrino sarà l’ex di turno, dopo aver lasciato il Lecce a fine agosto, acquistato per 25 milioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric