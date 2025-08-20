Atalanta, ecco Lookman: si allenerà da solo fino al termine del mercato

Bergamo, 19 agosto 2025 – Se c'è una situazione che ha animato tutta l'estate è stata sicuramente la telenovela Lookman. Fin dall'inizio del mercato il giocatore ha spinto per la cessione, in quanto considerava terminata la sua avventura con l'Atalanta. La squadra che si è immediatamente interessata a lui è stata l'Inter, che ha aperto i dialoghi con la Dea, ma senza arrivare ad una conclusione. La richiesta dell'Atalanta è stata considerata troppo alta dalle parti di Appiano Gentile, perciò, dopo settimane di stallo, l'Inter ha abbandonato la pista che portava al giocatore nigeriano. Per tutta la durata della trattativa, Lookman ha scelto di non presentarsi a Bergamo per la ripresa degli allenamenti, tutto questo fino ad oggi. Ieri sera, l'attaccante è tornato a Bergamo e oggi si è ripresentato a Zingonia, ma, come prevedibile, ha trovato un ambiente gelido nei suoi confronti. In queste settimane di trattativa, Lookman ha vissuto da “separato in casa”, con il post su Instagram nel quale spiegava la sua versione dei fatti, pubblicato da lui stesso il 3 agosto, che ha generato una spaccatura impossibile da ricucire. Per questo, nella giornata di oggi l'Atalanta ha comunicato al giocatore come si muoverà per i prossimi giorni. Chiaramente, Lookman resta sul mercato: la rottura con il club è totale e c'è soltanto una piccolissima possibilità che rimanga. Inoltre, il giocatore si allenerà da solo fino alla chiusura del mercato, con il club che si impegnerà a trovargli una sistemazione. Infine, Lookman sarà multato e gli verrà decurtato lo stipendio per i giorni di assenza. L'obiettivo principale dell'entourage del giocatore è quello di trovare una nuova squadra, che, però, non sarà l'Inter, la prima scelta dell'attaccante. La società milanese ha abbandonato la pista per concentrarsi su altri giocatori, perciò per Lookman si può aprire la strada che lo porterebbe in Premier League. Nei giorni scorsi si era parlato, seppur timidamente, dell'Arsenal, e chissà che, alla luce della situazione odierna, i Gunners non possano tornare a farsi sotto per il giocatore nigeriano, magari ad un prezzo vantaggioso.