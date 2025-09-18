Atalanta - Lookman, pace fatta? L'attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo

Bergamo, 18 settembre 2025 – Un'estate travagliata, dal possibile addio alla permanenza forzata, ma ora a Bergamo sembra tutto finito: Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain la Dea si è ritrovata per gli allenamenti e ha potuto riabbracciare l'attaccante, che quindi sarà a disposizione per le prossime gare. Prima dell'allenamento, Lookman ha parlato con Juric e con tutta la squadra, chiarendo la situazione dell'estate appena trascorsa, e ha ha affermato di aver voltato pagina e di aver ritrovato le motivazioni, dicendosi pronto a dare il 100% per l'Atalanta. Chiaramente, per la società nerazzurra si tratta di un ritorno importante: Lookman è un giocatore in grado di spaccare la partita e sarà sicuramente un'arma in più per Juric. Per l'Atalanta non è stato un inizio di stagione facile: nelle prime tre giornate di campionato solo 5 punti contro Pisa, Parma e Lecce, prima della sconfitta di ieri contro il Paris Saint-Germain. I nerazzurri devono cambiare passo e sono chiamati ad una grande prestazione già dalla sfida di domenica contro il Torino, per caricarsi nel modo migliore in vista della gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in programma per sabato 27 settembre. Il ritorno di Lookman è chiaramente una buona notizia per la squadra, con il giocatore che ora dovrà anche riguadagnarsi la fiducia dell'ambiente dopo l'estate appena trascorsa. I rapporti tra il giocatore e il club si sono incrinati all'inizio di agosto, quando il nigeriano aveva chiesto la cessione. Su di lui c'era l'interesse dell'Inter, che aveva presentato all'Atalanta un'offerta di circa 45 milioni. La Dea, però, non ha mai accettato e, dopo qualche settimana, l'Inter aveva deciso di abbandonare la pista. A quel punto, Lookman aveva deciso di non presentarsi agli allenamenti e di far perdere le sue tracce, per poi ripresentarsi a Zingonia solo allo scadere del calciomercato. Finora, l'attaccante si è allenato a parte, con Juric che ha detto che avrebbe riaccolto il giocatore solo se fosse stato disposto a sacrificarsi e a pensare prima alla squadra. Questa mattina c'è stata la riappacificazione definitiva, con Lookman stesso che ha confermato di aver voltato pagina e di essere pronto a scendere nuovamente in campo con la maglia dell'Atalanta. E chissà che Juric non decida proprio di farlo esordire in questo campionato nella gara di domenica contro il Torino, magari anche dall'inizio...