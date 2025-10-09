Atalanta, Maldini da ritrovare: fuori dalla Nazionale e in panchina nella Dea, chiuso da Lookman

Bergamo, 9 ottobre 2025 – Non convocato dalla Nazionale italiana, dopo un anno di chiamate ininterrotte sia nella gestione Spalletti che in quella Gattuso, Daniel Maldini è uno degli otto giocatori di movimento rimasto ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia a disposizione del tecnico Ivan Juric.

Che nelle scorse settimane ne ha ridotto drasticamente il minutaggio, senza nascondere nelle dichiarazioni in conferenza stampa di attendersi di più dal 24enne attaccante milanese, date le sue potenzialità espresse con poca continuità finora.

Juric ha già dimostrato in queste prime settimane di voler coinvolgere tutti i giocatori dell’organico e non voler lasciare indietro nessuno: ha puntato su Maldini, da titolare, nelle prime due giornate di campionato contro Pisa e Parma e poi nel primo tempo del debutto in Champions a Parigi, senza trovare risposte positive dall’ex rossonero.

Ma tra settembre e ottobre il figlio d’arte è sparito dai radar in campionato, dove ha giocato appena 35 minuti in quattro giornate, senza impattare in termini di gol e assist, anche se nell’arrembaggio finale contro il Como ha rischiato di trovare la rete con una bordata precisa dal limite dell’area.

Con il ritorno a tempo pieno di Lookman e l’esplosione di Sulemana gli spazi per l’ex Monza si sono drasticamente ridotti e se anche Scamacca tornasse a breve nelle rotazioni Maldini rischierebbe di avere ancora meno spazio.

Questa sosta potrebbe essere l’occasione per Juric per trovare un modo per rilanciare il giocatore, anche sul piano della fiducia personale.