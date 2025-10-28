Atalanta-Milan: Juric punta su De Ketelaere e Lookman. Allegri conferma Leao-Gimenez

Bergamo, 28 ottobre 2025 – I pareggi ottenuti contro le neopromosse Cremonese e Pisa hanno lasciato un po’ di amaro in bocca e tanta voglia di immediato riscatto in Atalanta e Milan che questa sera alle 20.45 (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN), si ritroveranno di fronte alla New Balance Arena nell’anticipo di lusso del nono turno del campionato di Serie A. Punta tutto sulla ricerca di una maggior concretezza sotto porta il tecnico della Dea Ivan Juric nella conferenza della vigilia: “In queste gare ho visto un’Atalanta che ha saputo creare tante occasioni ma non le ha concretizzate tutte. La squadra è viva, ho visto un calo soltanto nei primi 45’ di Cremona, ma già nella ripresa è cresciuta e ha saputo creare diverse situazioni pericolose fornendo molti palloni agli attaccanti. Ultimamente ci sono mancate semplicemente un po’ di brillantezza e qualche gol. In momenti come questo, in cui si gioca bene, si crea tanto ma non si riesce poi a vincere, bisogna cercare di restare lucidi e migliorare. Il Milan? È una squadra di Allegri: sul pezzo, concentrata, e capace di mettere a frutto quelle che sono le qualità dei suoi giocatori e contenere al tempo stesso quelle degli avversari ma noi andiamo in campo per giocarcela”. Rammarico per il pari contro il Pisa anche nelle parole del tecnico rossonero Massimiliano Allegri: “Eravamo consci di avere un calendario un po’ complesso fino alla prossima sosta, con partite difficili. Contro il Pisa ci siamo un po’ complicati la vita. Potevamo fare sicuramente meglio”. Dall’infermeria arrivano però buone notizie: “Loftus-Cheek è recuperato e prima del Parma dovremmo ritrovare anche Pulisic, mentre speriamo che Estupinan possa esserci contro la Roma. Abbiamo una rosa corta ma basta per affrontare queste gare che precedono la sosta”.

Le scelte di Juric e Allegri

Juric non rinuncerà al 3-4-2-1 schierando Carnesecchi tra i pali e il trio formato da Kossounou – che avrà probabilmente il compito di francobollarsi a Leao –, Hien e Djimsiti in difesa. Le fasce saranno di competenza di Bellanova, cresciuto nel vivaio rossonero, e Zappacosta mentre De Roon tornerà a far coppia con Ederson in mezzo al campo. Davanti, a formare il tridente offensivo ci saranno Lookman e De Ketelaere, supportati dall’altro ex rossonero Pasalic. Allegri risponderà con l’ormai collaudatissimo 3-5-2: nel terzetto di centrali davanti a Maignan si rivedrà dal 1’ Tomori, che affiancherà Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni ci saranno ancora Saelemaekers (a destra) e Bartesaghi (sull’out mancino al posto dell’infortunato Estupinan), con Fofana, Modric e Ricci a cui spetteranno i compiti di gestione del centrocampo. Davanti, infine, confermata la coppia d’attacco Gimenez-Leao.

Orari e dove vedere in TV la gara

Atalanta-Milan, valida come anticipo del 9° turno del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile quest’oggi, martedì 28 ottobre 2025, dalle 20.45 in esclusiva su DAZN e in streaming su sito e app di DAZN.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri