Atalanta, missione da campioni: esame Psg

Esordio più difficile non poteva esserci, in Champions, per l’Atalanta impegnata stasera alle 21 al Parco dei Principi (presenti 1.184 tifosi bergamaschi nel settore ospiti), in casa dei campioni d’Europa del Paris St Germain. Sfida difficile, ma non impossibile, perché la Dea nelle notti europee si esalta e riesce a dare il meglio, soprattutto quando è ospite delle grandissime: a gennaio uno spettacolare 2-2 con tanti rimpianti atalantini in casa del Barcellona, ad aprile del 2024 il clamoroso 3-0 rifilato ad Anfield Road al Liverpool di Klopp, già battuto a domicilio nel 2020 per 2-0.

Ma in generale nelle notti continentali la Dea (targata Gasp) negli ultimi otto anni ha vinto sui campi di Stoccarda, Bayer Leverkusen, Valencia, Sporting Lisbona, Everton, Ajax, Shakthar, Olympiacos, Young Boys, Rakow, Midtjylland, Sarajevo e Hapoel Haifa. Come ha ricordato con orgoglio alla vigilia il capitano nerazzurro Marten De Roon, alla sua 399esima ufficiale con la Dea: "In trasferta in Europa in questi anni abbiamo giocato in tanti stadi difficili e siamo sempre stati di un gran livello e vogliamo dimostrarlo anche con Juric. Vogliamo dimostrare di poter avere la grinta anche per affrontare i campioni d’Europa in casa loro".

L’unico precedente cinque anni fa, il 14 agosto 2020, nel quarto di finale secco nelle inedite final eight di Champions League disputate nello stadio vuoto di Lisbona, con la Dea in vantaggio per 89 minuti, poi beffata nel finale da due gol in tre minuti dei francesi, allora trascinati da Mbappè. Dalle imprese dell’Atalanta di Gasperini al nuovo corso di Ivan Juric, alla sua prima assoluta in Champions. "Non sono spaventato, ma curioso di affrontare i più forti d’Europa. Cercheremo di fare una grande partita", ha spiegato il tecnico croato. Che non avrà – oltre a Lookman non convocato – nemmeno titolari storici come Ederson, Kolasinac e Scamacca, tre degli eroi di Dublino. Assente pesantissime, per una Dea che si schiererà in formazione tipo, con il rientro di Djimsiti nella difesa a tre con Hien e Scalvini, in mediana Pasalic (segnò lui nel 2020 al PSG) con De Roon, corsie con Bellanova e Zalewski e davanti De Ketelaere e uno tra Sulemana, favorito, o Maldini, dietro al centravanti Krstovic. "Sono fiducioso, ci siamo preparati bene nonostante alcune assenze importanti. Il PSG ha grande caratteristiche di palleggio e velocità in attacco, ma ci siamo preparati", ha chiosato Juric.

Probabili formazioni

PSG (4-3-3). Chavalier, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola. All. Luis Henrique

ATALANTA (3-4-2-1). Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere: Krstovic. All. Juric

Arbitro: Scharer (SVI)

Tv: diretta su SkySport (21).