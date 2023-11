Atalanta domani in casa contro il Napoli. Gasperini: “Affrontiamo una squadra forte”. La diretta tv

Bergamo, 24 novembre 2023 – Nessuna vertigine da alta classifica per l’Atalanta che domani alle 18 al Gewiss Stadium riceve il Napoli in un vero e proprio spareggio anticipato per la Champions. Azzurri tricolori quarti con 21 punti, nerazzurri orobici staccati di un punto a 20. Gewiss praticamente sold out, tranne nel settore ospiti, dove le autorità hanno decretato per ragioni di ordine pubblico il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania. “Il Napoli resta una squadra molto forte, è la stessa squadra che ha dominato lo scorso campionato. Con il cambio di allenatore di sarà maggior tensione e attenzione da parte loro per cui mi aspetto il miglior Napoli. Ma noi siamo molto vicini, questa partita servirà per avere un metro anche per noi. Quando in passato abbiamo battuto il Napoli poi abbiamo fatto grandi cose in campionato”, ha spiegato Gian Piero Gasperini nella tradizionale conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia. Dea che ritrova quasi tutti gli infortunati a parte dietro Palomino e Toloi. Problemi a centrocampo dove De Roon è squalificato e Koopmeiners è tornato dalla nazionale con un affaticamento muscolare e potrebbe riposare per essere poi al meglio giovedì contro lo Sporting Lisbona. “La sosta per noi è stata positiva perché ci ha permesso di recuperare quasi tutti gli infortunati. Abbiamo recuperato De Ketelaere, Ruggeri, Scalvini. Mentre Toloi e Palomino non hanno recuperato. Ora abbiamo un dubbio su Koopmeiners tornato acciaccato dalla nazionale, ha un affaticamento muscolare, il problema è che giochiamo domani, ma avendo tante partire una dietro l’altra non vogliamo rischiarlo, ma è un dubbio che scioglieremo solo domani. In porta giocherà ancora Carnesecchi dato che Musso è rientro per ultimo e anche per fare continuità alla sua buona prestazione di Udine, entrambi i portieri stanno facendo bene” ha aggiunto Gasperini. Che domani potrebbe ricorrere alla difesa a quattro abbassando i due esterni da terzini mettendo tre centrocampisti con Pasalic affiancato a Ederson nel caso ci fosse anche Koopmeiners. Davanti possibile occasione per De Ketelaere.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Dove vederla: diretta su Dazn dalle 18