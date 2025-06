Atalanta: nessuna fretta di vendere Lookman e Ederson, Napoli e Juventus interessate

L’Atalanta non ha fretta di fare mercato. E non ha alcuna fretta, eventualmente, di vendere. I rumors danno il Napoli pronto all’assalto per Ademola Lookman, valutato dalla dirigenza nerazzurra intorno ai 60 milioni. Il club campione d’Italia ha denaro da spendere, avendo nelle casse il tesoretto da 70 milioni incassato dalla cessione invernale di Kvaratskhelia, e quello atteso dalla cessione di Osimhen. Difficile, però, che la società di De Laurentiis metta sul tavolo davvero 60 milioni per Lookman (nella foto), che ha quattro anni in più di Kvara, e a ottobre compie 28 anni. Più probabile che possa arrivare una proposta con un conguaglio economico da 25 milioni e una contropartita tecnica, come Raspadori, più volte seguito dalla Dea, per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni.

Se ne riparlerà a luglio, quando il mercato entrerà nel vivo. Al momento l’Atalanta non ha intenzione di cedere nessuno dei suoi gioielli. Né Lookman né Ederson, l’altro giocatore più richiesto, anche lui valutato sui 60 milioni. Il brasiliano sta per compiere 26 anni, entra ora nella fase più importante della sua carriera. Lo cerca la Juventus, lo cerca anche l’Inter, che come contropartita tecnica potrebbe offrire il futuribile Asllani, altro giocatore seguito dalla Dea ai tempi dell’Empoli. E poi ci sono sempre i ricchissimi arabi dell’Al Hilal di Inzaghi e il Manchester United. In caso di partenza del brasiliano occhio a Ricci e soprattutto a Ilic dal Torino.

Fabrizio Carcano