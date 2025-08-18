Atalanta, c’è l’accordo con l’Inter: Nicola Zalewski alla Dea per 17 milioni

Bergamo, 18 agosto 2025 – Primo giorno da atalantino per Nicola Zalewski. Il 23enne laterale sinistro romano di nascita e crescita, ma polacco di nazionalità, acquistato a titolo definitivo dall’Inter per 17 milioni, sta effettuando le tradizionali visite mediche di rito presso l’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, visite prodromiche al suo trasferimento a Bergamo dove è atteso nel pomeriggio per la firma del contratto che lo legherà alla Dea fino al 2030.

Il tecnico Ivan Juric, che lo ha allenato lo scorso anno alla Roma, lo ha fortemente voluto per colmare il vuoto lasciato a sinistra dalla cessione del coetaneo Matteo Ruggeri, venduto a giugno all’Atletico Madrid per 18 milioni. L’allenatore croato intende inserirlo subito in gruppo e averlo a disposizione già per l’esordio casalingo in campionato domenica sera contro il Pisa.

Ieri il blitz della dirigenza atalantina che ha trovato in poche ore l’accordo con l’Inter per il trasferimento del polacco a titolo definitivo per 17 milioni. Classe 2002, Zalewski è un ambidestro che vanta 93 presenze in Serie A, 26 in Europa League, 7 in Conference League, competizione vinta con la Roma nel maggio del 2022, e 2 presenze in Champions League e altrettante al Mondiale per Club. Con la nazionale della Polonia ha collezionato 29 presenze con 3 gol partecipando ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania.