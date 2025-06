Atalanta: Odilon Kossounou riscattato dal Bayer Leverkusen per 20 milioni

Il primo vero acquisto estivo dell’Atalanta è la conferma, annunciata ormai da qualche giorno e ufficializzata ieri, di Odilon Kossounou, riscattato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per 20 milioni. Raggiunto l’accordo economico con il club tedesco per abbassare dai 25 milioni, fissati un anno fa, a 20, il prezzo del riscatto del 24enne difensore centrale ivoriano che ha fatto bene nella sua prima stagione in nerazzurro con 24 gettoni, di cui 18 presenze in A e 4 in Champions, in un’annata divisa a metà per il grave infortunio al tendine che lo ha tenuto fuori da metà gennaio a Pasqua.

Operazione che di fatto sarà finanziata dai 4 milioni incassati dalla cessione di Musso e dai 16 che arriveranno dai riscatti del Cagliari di Adopo e Piccoli. Permette a mister Juric di avere un difensore con margini di crescita tecnica, esplosivo fisicamente e già inserito nei meccanismi difensivi nerazzurri. Probabilmente Kossounou si giocherà con il rientrante Scalvini il posto da titolare nel trio arretrato, dove ci saranno anche Hien, richiestissimo sul mercato ma ritenuto incedibile, e il veterano Djimsiti, in attesa da fine ottobre di ritrovare in gruppo anche Kolasinac.

L’Atalanta intanto sta definendo le date del ritiro, previsto tra un mese al centro sportivo di Zingonia, lunedì 14 luglio, con inizio degli allenamenti dal giorno successivo.

Fabrizio Carcano