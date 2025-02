Atalanta, oltre il rigore con la testa. C’è Lookman per l’assalto al Bruges

Serata da dentro o fuori per l’Atalanta che alle 21 al Gewiss, sold out, deve rimontare il 2-1 dell’andata a Bruges, determinato dal rigore regalato ai belgi nel tempo di recupero. Passaggio del turno alla portata della Dea, che ha un tasso tecnico complessivo maggiore dei belgi e pure una maggiore esperienza ad alto livello europeo. Nerazzurri che recuperano la stella delle notti europee, Ademola Lookman, rientrato in extremis dopo tre settimane di stop per una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Dovrebbe essere il jolly per la ripresa.

"Rispetto all’andata dovremo fare una partita migliore, anche se poi sappiamo che il risultato è maturato per un episodio di cui ormai non ha più senso parlare. Per superare questo turno dobbiamo fare un’ottima gara sotto tutti gli aspetti tecnici e tattici", ha spiegato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. Che schiererà l’undici tipo delle ultime uscite, con Carnesecchi in porta, difesa con Djimsiti, uno tra Posch e Toloi e il rientrante Kolasinac, che dovrebbe prendere il posto di Hien, ieri a riposo per un affaticamento all’adduttore. Centrocampo con la solita tenaglia De Roon-Ederson, con Bellanova e Zappacosta da esterni. Davanti la coppia offensiva sarà formata dal cannoniere Retegui e dall’ex di turno De Ketelaere: alle loro spalle ci sarà Pasalic. Pronti ad uscire dalla panchina i vari Cuadrado, Brescianini, Samardzic e Lookman. Dea costretta a vincere: un gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari, per evitarli serviranno due gol ai bergamaschi. "Il Bruges è un avversario da prendere con le pinze. Dobbiamo giocare come fa l’Atalanta in tutte le partite, prendendo le misure all’avversario, poi facendo il nostro gioco con grande attenzione. Abbiamo 90 minuti per raggiungere il traguardo e forse ne serviranno 120", ha ricordato Gasperini. Che conta sulla spinta dei 21mila del Gewiss Stadium.

"Sappiamo che l’Atalanta è una squadra molto forte, ci aspetta una partita molto difficile, ma credo in questo gruppo. Giocheremo con coraggio, sapendo che loro partiranno a mille. Non penso che il rigore sarà una motivazione in più per loro", ha chiosato il tecnico di belgi, Nicky Hayen. Saranno circa 1.300 stasera i tifosi fiamminghi che esauriranno il settore ospiti.