Atalanta, pari a Parma. Dea illusa da Pasalic. Cutrone la punisce

di Fabrizio CarcanoPARMAUn altro pareggio per l’Atalanta che impatta 1-1 al Tardini contro un buon Parma, rimandando a dopo la sosta per le nazionali l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Due punti in due partite finora per Ivan Juric che, rispetto al precedente pareggio contro il Pisa, stavolta ha avuto una migliore risposta complessiva dalla sua squadra, più costante e continua nell’arco dei novanta minuti, ma ancora una volta poco concreta in avanti con De Ketelaere, Maldini e il nuovo arrivato Sulemana che non riescono a essere incisivi in area, lasciando l’onore di concludere a uno Scamacca che sta crescendo e al positivo neo arrivato Krstovic, autore dell’assist per il gol firmato dal jolly Mario Pasalic.

Pareggio giusto per quello che si è visto nell’arco dei novanta minuti. Primo tempo a ritmo bassi, con squadre molto corte, a concedere pochi spazi. E poche emozioni. La grande occasione della prima frazione è atalantina con Scamacca che al 18’ sfrutta una palla persa malamente da Keita su pressing di De Roon per pennellare un pallonetto da oltre venti metri che scavalca Suzuki ma si stampa sul palo: secondo legno in due partite, dopo la traversa contro il Pisa, per il centravanti romano. Per gli emiliani due occasioni interessanti con due tiri da fuori: al 35’ il siluro di Valenti è a lato di un metro, al 42’ la rasoiata di Bernabe’ viene respinta da un tuffo reattivo di Carnesecchi.

Ripresa più viva, con squadre che provano ad allungarsi. Juric attende venti minuti per mischiare le carte lanciando nella mischia Zappacosta, Sulemana e Krstovic e proprio il centravanti montenegrino appena entrato sfiora il tocco vincente mettendo a lato da un cross da destra di Bellanova. L’Atalanta inizia a crescere e al 79’ trova il vantaggio: azione prolungata, Djimsiti la spizzica di testa in area per Krstovic che difende palla e serve fuori al limite un assist perfetto per Mario Pasalic che, con un colpo da biliardo, rasoterra, celebra le sue prime 300 presenze in maglia atalantina con un gol dei suoi. Sembra fatta per la Dea, ma il Parma ci crede: Cuesta lancia nella mischia il nuovo arrivato Patrick Cutrone che dopo un minuto capitalizza un’azione da cross da sinistra di Valeri e girata di testa del bergamasco ex nerazzurro Del Prato, respinta da Carnesecchi, per il tap in da opportunista del centravanti ex Como e Milan. Finale con più Parma che Atalanta, per un punto che serve a muovere la classifica a entrambe le squadre. Ora : Ivan Juric attende uno o due colpi in entrata in difesa e a centrocampo. Aspettando Lookman.