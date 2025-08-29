L’Atalanta cerca la prima vittoria stagionale a Parma. Il tecnico Juric: “Sarà una partita molto difficile”

Bergamo, 29 agosto 2025 – Dopo il pareggio casalingo alla prima contro il Pisa, domani alle 18,30 l’Atalanta cerca la prima vittoria stagionale a Parma al Tardini. Dea che non avrà, oltre a Lookman, nemmeno Ederson ancora fermo per i fastidi al ginocchio che lo stanno affliggendo da un paio di settimane.

“Contro il Pisa abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, di cui siamo stati veramente contenti. L’unico neo per noi è non essere riusciti a fare altri gol e non aver vinto la partita. Nel secondo tempo abbiamo giocato come volevamo giocare, costruendo tante occasioni ma dobbiamo finalizzare meglio, facciamo ottimi cross ma dobbiamo migliorare nel chiudere le azioni. Abbiamo visto tante cose buone e altre meno nel primo tempo, per esempio soffrendo sui loro lanci lunghi”, ha spiegato il tecnico nerazzurro Ivan Juric nella tradizionale conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia.

L’allenatore croato domani non avrà nuovamente Ederson (“Continua ad avere questo problemino al ginocchio e purtroppo non ci sarà”) per cui in mediana avrà nuovamente una maglia da titolare il jolly Pasalic. Davanti probabile conferma del tridente con De Ketelaere e Maldini alle spalle del confermato Scamacca, con i neo acquisti Krstovic e Sulemana pronti per la ripresa.

“Scamacca ha fatto bene con il Pisa, va gestito in settimana, ma confido che domani ci sarà. De Ketelaere? Sta facendo un ottimo lavoro da trascinatore a destra, sta giocando con tanta qualità. Davanti vorrei dare continuità e sicurezza, perché i ragazzi davanti stanno facendo cose buone, anche se vogliamo fare meglio. Krstovic ha buone caratteristiche e può avere margini di miglioramento, ha avuto una buona settimana con noi, è un ottimo giocatore, speriamo possa crescere bene insieme agli altri ragazzi”.

Atalanta che ha una tradizione recente favorevole al Tardini e domani vorrebbe riprendere il filo dell’abitudine a vincere in trasferta interrotto dopo l’addio di Gasperini. “Il Parma è una squadra tosta, sanno fare lanci lunghi e creare pericoli, per cui mi aspetto una partita veramente difficile. Sanno giocare molto bene sui calci piazzati”. Chiosa finale sul mercato (“Qualcosa sul mercato possiamo ancora fare, vediamo. Lookman? Non so dire cosa accadrà e se resterà o no”) e sulla scelta di tenere il 22enne laterale sinistro cremasco Lorenzo Bernasconi, aggregato dalla under 23 di serie C, come quarto esterno della rosa.

“Abbiamo fatto una scelta tra Bernasconi e Palestra che sono due ragazzi molto interessanti, solo che Bernasconi lo scorso anno ha giocato molto in C e Palestra poco in A e non giocare molto nemmeno quest’anno per lui non sarebbe stato buono per la sua crescita, per cui abbiamo scelto di tenere Bernasconi”.

Probabili formazioni

Parma (3-5-1): Suzuki; Circati, Valenti, Troilo; Delprato, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. Allenatore: Cuesta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski. Maldini, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Juric. Dove vederla: diretta su DAZN sabato dalle 18.30