L’Atalanta fa la festa a capitan Toloi. Il regalo più bello? Battere il Parma e chiudere in bellezza il campionato a quota 77

Bergamo, 24 maggio 2025 – Domani sera l’Atalanta prima farà festa con il suo pubblico, poi cercherà tre punti per chiudere a 77 punti, sfiorando il suo record storico (stabilito nel 2020 e 2021) di 78 punti. La Dea terza forza del campionato con 74 punti domani sera alle 20.45 riceve al Gewiss un Parma in piena corsa per la salvezza con 33 punti e un margine di sole due lunghezze dalla coppia formata da Empoli e Lecce, a 31: tre squadre in lotta per due posti salvezza.

Il Parma a caccia di punti

Emiliani che dovranno almeno fare un punto al Gewiss, per cui, a differenza della trasferta di sabato scorso a Genova contro un Genoa già salvo, domani sera ci sarà tensione agonistica vera per i punti in palio. Come detto sarà festa grande prima del fischio d’inizio, per celebrare il primo anniversario del trionfo in Europa League con tre enormi coreografie speciali organizzate dalla Curva Nord per i tre settori dello stadio.

Domani allo stadio la festa sarà tutta per lui, capitan Toloi che lascia la Dea dopo dieci anni di successi e attaccamento alla maglia

Il saluto al capitano

Ma sarà anche festa per il terzo posto e per la quinta qualificazione in Champions, e per salutare dopo 10 anni il capitano Rafael Toloi che, dopo 313 presenze in nerazzurro, saluta Bergamo a quasi 35 anni. Per il difensore matogrossiano ci sarà un giro di campo prima del match, per via di un infortunio muscolare che ha chiuso due settimane fa la sua stagione impedendogli di giocare la gara d’addio.

“I ragazzi si sono superati”

Atalanta che vuole fare la sua partita e vincerla, pur non avendo alcun obiettivo da inseguire. “Essere arrivati a giocarci le ultime due partite con il terzo posto e la qualificazione Champions già al sicuro, averlo fatto con due settimane di anticipo, significa che i ragazzi si sono superati e hanno fatto qualcosa di straordinario. Questi ragazzi hanno rifatto l’ennesima stagione straordinaria”, ha spiegato venerdì sera Gian Piero Gasperini.

Mister Gasperini è soddisfatto per i risultati raggiunti dalla squadra

Turn over

Gasperini farà turn over dando spazio alle riserve che hanno giocato meno in questa stagione. Attesa in porta una staffetta tra il secondo Rui Patricio e il terzo Francesco Rossi: il 34enne lecchese potrebbe giocare nella ripresa. Ci sarà poi spazio per Palestra, per Sulemana, due gol nelle ultime due gare, per Brescianini, Samardzic e Maldini.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti; Palestra, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Maldini; Retegui. All. Gasperini.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny.

All. Chivu.

Dove vederla: diretta domenica dalle 20.45 su Dazn.