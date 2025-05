Atalanta-Parma: Obiettivo 77 punti e addio a Toloi al Gewiss Stadium

Stasera l’Atalanta, impegnata alle 20.45 contro il Parma al Gewiss Stadium, ha un ultimo obiettivo da inseguire: vincere per arrivare a quota 77 punti. Sarebbe il secondo record assoluto di punti in Serie A per i nerazzurri dopo i 78 raggiunti nel 2020 e 2021. La squadra di Gasperini, dopo aver conquistato con due giornate di anticipo il terzo posto e la quinta qualificazione Champions, vuol provare a chiudere in bellezza e a sfatare il tabù negativo casalingo dell’ultima giornata: nel 2020 e 2021 la Dea perse il secondo posto cadendo in casa contro Inter e Milan, lo scorso anno perse il terzo posto perdendo contro la Fiorentina, nel 2022 la sconfitta contro l’Empoli, in quel caso indolore perché il risultato della Fiorentina escludeva comunque la Dea dalla corsa per il settimo posto. Questa volta non cambierà niente per la classifica, ma l’Atalanta vuole vincere. Per fare festa con il proprio pubblico, prima e dopo.

Festa anche per l’ultima al Gewiss, da giocatore, di Rafael Toloi, indisponibile per un problema muscolare: il 35enne difensore matogrossiano, naturalizzato azzurro, saluterà il suo pubblico dopo 313 gare, con 14 gol, in maglia nerazzurra. Poi la grande festa, con tre coreografie speciali, una in Curva Nord, una in Tribuna Rinascimento e una in Curva Sud, per celebrare il primo anniversario dello storico trionfo in Europa League. Ed è scontata una standing ovation per Gian Piero Gasperini, che continua ad essere sommerso di messaggi e testimonianze di affetto dai tifosi, di ogni età, per convincerlo a restare ancora sulla panchina nerazzurra. L’ultimo venerdì sera, uno striscione preparato da una giovanissima tifosa, Aurora, con la scritta “Il vero fenomeno è Gasperini“, consegnato alla cittadella dello sport a margine di un evento benefico dove lo stesso allenatore ha ribadito: "Ora pensiamo all’ultima partita contro il Parma. Poi dopo aver chiuso la stagione, magari anche dopo la partita, ci sarà il modo per confrontarci su quello che è stato, sul futuro".

Gasp stasera farà turnover, ruotando i titolari per la passerella finale e dando spazio a chi ha giocato di meno in stagione, come il secondo portiere Rui Patricio e il terzo Francesco Rossi, che si alterneranno tra i pali, come il ventenne Palestra, titolare sabato a Genova, e come i vari Sulemana, Brescianini, Samardzic e Maldini. Dall’altra parte ci sarà un Parma motivato al massimo: ai ducali, con soli due punti sulla coppia Empoli-Lecce, servirà almeno un pareggio per evitare brutte sorprese.

Probabile formazione (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti; Palestra, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Maldini; Retegui. All. Gasperini.