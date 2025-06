Atalanta, per El Bilal Toure’ rientro in nerazzurro. Lo Stoccarda non lo riscatta

Bergamo – Un’altra occasione in nerazzurro per El Bilal Toure’? L’attaccante maliano, 24 anni a ottobre, non sarà riscattato dallo Stoccarda per la cifra concordata di 18 milioni e dal 30 giugno di fatto rientrerà nella disponibilità dell’Atalanta. Che ovviamente sonderà il mercato, soprattutto francese, per valutare eventuali offerte per questo talento inespresso fermato da troppi infortuni. Acquistato nel luglio 2023 per la cifra record di 28 milioni più 3 di bonus, l’acquisto più oneroso nella storia nerazzurra, prelevato dagli spagnoli dell’Almeria con cui era esploso, Toure’ finora è stata una scommessa perduta per la Dea.

Appena arrivato a Bergamo il centravanti maliano si è dovuto fermare per sei mesi per una lesione muscolare al retto femorale, che lo ha costretto ad un intervento chirurgico: rientrato a febbraio l’ex Stade Reims ha faticato a trovare spazio chiuso da Lookman, Scamacca e De Ketelaere, mettendo comunque la sua firma sul trionfo in Europa League segnando la rete del 3-0 nella semifinale contro il Marsiglia e piazzando due reti con un assist anche in campionato.

La scorsa estate il trasferimento allo Stoccarda con cui era partito bene: due reti in Bundesliga e il gol decisivo a Torino nella vittoria in Champions in casa della Juventus. Sembrava l’inizio della rinascita invece una frattura al metatarso del piede e un successivo nuovo infortunio al piede hanno di fatto chiuso anticipatamente la sua esperienza allo Stoccarda, limitata a 12 presenze con appena 350 minuti disputati in Bundesliga e a un complessivo di 17 apparizioni considerando anche le coppe.

Stagione deludente per il maliano, ora in cerca di una nuova opportunità. Possibile per lui una convocazione per il raduno del 14 luglio a Zingonia, per dare la possibilità al nuovo tecnico Ivan Juric di valutarlo negli allenamenti pre stagionali. Intanto l’Atalanta ha già definito la prima delle sue amichevoli internazionali estive: il 2 agosto i nerazzurri alle 15 giocheranno contro il Lipsia alla Red Bull Arena.