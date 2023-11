Atalanta, trasferta americana per Luca Percassi volato a Boston da Stephen Pagliuca

Bergamo, 21 novembre 2023 – Trasferta americana a Boston per l’amministratore delegato atalantino, Luca Percassi , volato oltre oceano per una tre giorni di riunioni e incontri con il co chairman Stephen Pagliuca. Tra i due proprietari dell’Atalanta c’è un feeling consolidato e una strategia condivisa in tema di investimenti a lungo termine e strategie. L’obiettivo resta quello di continuare a far crescere la Dea, di consolidarla a livello europeo e di renderla ancora più competitiva per partecipare alla prossima Champions League. Obiettivi nel presente, ma ci sono anche quelli a lungo termine, con un potenziamento dello scouting anche a livello giovanile, per reclutare ragazzi da plasmare nella Cantera di Zingonia e far poi crescere anche nella nuova seconda squadra under 23 di serie C, che lo stesso Pagliuca ha visto di persona un mese fa nel corso della sua ultima visita a Bergamo, assistendo allo stadio Comunale di Caravaggio al match fra l’Atalanta under 23 e il Legnago. Ad accompagnare Percassi nella trasferta a Boston anche il nuovo responsabile del settore giovanile, Roberto Samaden, insediatosi a luglio, e alcuni dirigenti che coordinano il monitoraggio degli osservatori. Ovviamente si parlerà di marketing e di internazionalizzazione del club, ma anche del mercato di gennaio. L’Atalanta ha risorse economiche da spendere ma vuole spenderle bene, scegliendo i profili giusti, giocatori giovani, con potenzialità ancora da esprimere, da far crescere, ma in grado di dare subito qualcosa alla squadra. L’obiettivo primario resta un difensore centrale, sotto i 23-24anni, già pronto ma con margini di miglioramento: vengono monitorati i nomi del 21enne romeno Radu Dragusin del Genoa e del 24enne svedese Isak Hien del Verona, ma gli osservatori nerazzurri stanno fornendo report anche su prospetti millennials che stanno emergendo nei vari campionati europei.